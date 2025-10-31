चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, अपनाएं ये जबरदस्त नुस्खा, कुछ दिन में Eye sight में होने लगेगा सुधार, दिखने लगेगा साफ

Aankh ki roshni kiase karen majboot : आजकल छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी की आंखों पर चश्मा चढ़ गया है. इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा बदलता लाइफस्टाइल, घंटों तक मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखना और खान-पान में लापरवाही. अगर आप भी कमजोर आंखों की समस्या से परेशान हैं और चश्मे का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो घबराइए नहीं. आयुर्वेद में ऐसे कई आसान और घरेलू नुस्खे हैं, जो आपकी आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 4 असरदार नुस्खे...

त्रिफला का पानी है कमाल

त्रिफला तीन फलों- आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण होता है, जो आंखों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसका इस्तेमाल बेहद आसान है. बस एक चम्मच त्रिफला पाउडर को रात भर के लिए एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. फिर सुबह इस पानी को छानकर इससे अपनी आंखें धोएं. नियमित रूप से ऐसा करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रोशनी बेहतर होती है.

आंवला

आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, जो आंखों की रेटिना के लिए बहुत फायदेमंद होता है. आप रोज सुबह खाली पेट आंवले का जूस पी सकते हैं या फिर आंवले का मुरब्बा भी खा सकते हैं. यह आंखों को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाने के साथ-साथ रोशनी को भी तेज करता है.

सौंफ, बादाम और मिश्री का मिक्सचर

यह एक बहुत ही पुराना और कारगर नुस्खा है. बराबर मात्रा में सौंफ, बादाम और मिश्री लेकर उसे पीसकर एक पाउडर बना लें. रोज रात को सोने से पहले इस पाउडर का एक चम्मच हल्के गर्म दूध के साथ लें. बादाम में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और सौंफ में मौजूद विटामिन ए आंखों की नसों को आराम देते हैं और नजर को तेज करते हैं.

कुछ और जरूरी बातें

इन नुस्खों के साथ ही अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां और गाजर जैसी विटामिन ए से भरपूर चीजें शामिल करें. बहुत देर तक स्क्रीन देखने से बचें और हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें.

साथ ही, दिन में 3-4 बार आंखों पर ठंडे पानी के छींटे जरूर मारें. ये छोटे-छोटे उपाय आपकी आंखों को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)