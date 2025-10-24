मुंह के छाले कैसे मिटाए?

Home Remedies For Mouth Ulcer: गरम या मसालेदार खाना, पेट की गर्मी, विटामिन की कमी, मुंह की सफाई की कमी, तनाव या दवा के असर के कारण मुंह में छाले होना आम है. यह छोटे-छोटे घाव जैसे होते हैं जो होंठों के अंदर, जीभ, मसूड़ों या गालों के अंदरूनी हिस्से में हो सकते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और घरेलू उपाय की तलाश में हैं तो स्टोरी में बने रहिए. यहां हम आपको कुछ आसान घरेलू नुस्खों और सही खानपान के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप घर बैठे छालों से राहत पा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं मुंह के छालों से राहत पाने के कारगर तरीके के क्या हैं?

मुंह के छाले के उपाय

कुल्ला करें: नमक में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को रोकने में मदद कर सकते हैं. अगर आप एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर दिन में दो से तीन बार कुल्ला करते हैं तो यह फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे सूजन कम हो सकती और छाले जल्दी भर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: दुनिया की टॉप 50 ब्रेड्स में शामिल आलू नान, सीखें रेसिपी

तुलसी-शहद: तुलसी की पत्तियां मुंह के छालों से राहत दिलाने में बेहद मददगार साबित हो सकती हैं. इस समस्या से राहत पाने के लिए आप चाहें, तो रोजाना कुछ तुलसी की पत्तियां चबा सकते हैं या तुलसी का रस निकालकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर छालों पर लगा सकते हैं. इससे जलन और दर्द में आराम मिलेगा.

एलोवेरा: एलोवेरा सूजन को कम करने और घाव भरने वाले गुणों से भरपूर है. ऐसे में अगर आप ताजा एलोवेरा सीधा अपने छालों पर लगाते हैं तो यह ठंडक देने के साथ ही साथ दर्द को कम करने में भी मदद कर सकता है. नियमित रूप से इसका उपयोग छालों से छुटकारा दिला सकता है.

दही: दही में प्रोबायोटिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की गर्मी कम करते हैं और मुंह में ठंडक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. छालों के दौरान दही, ठंडी छाछ या केले का सेवन इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)