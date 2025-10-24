दुनिया की टॉप 50 ब्रेड्स में शामिल आलू नान, सीखें रेसिपी

Aloo Naan Kaise Banate Hain: नान सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी बहुत पॉपुलर है. क्या आपको पता है, आलू नान (Aloo Naan) दुनिया की टॉप 50 ब्रेड (World's Top 50 Breads) में शामिल है. हाल ही में पॉपुलर फूड और ट्रैवल गाइड, टेस्ट एटलस (Taste Atlas) ने दुनिया की 50 बेस्ट ब्रेड्स (अक्टूबर 2025 तक) की नई लिस्ट में आलू नान को 26वां स्थान दिया है. आलू नान, नान का एक वेरिएंट है, जिसमें तंदूर में बेक करने या तवे पर सेकने से पहले मसालेदार मैश किए हुए आलू उसमें भरे जाते हैं. बाहर से नरम और हल्का कुरकुरा और अंदर से मसालेदार आलू से भरा यह नान हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. आप इसे घर पर भी बना सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं, इसे बनाने की विधि.

आलू नान बनाने की विधि | How To Make Aloo Naan

सामग्री

मैदा –2 कप

आलू – 2 उबले हुए

हरा धनिया – 2 टेबल स्पून

हरी मिर्च – 1

नमक – स्वादानुसार

दही – 2 टेबल स्पून

बेकिंग पाउडर – 1/2 टीस्पून

मक्खन या घी – ऊपर से लगाने के लिए

बनाने की विधि:

आटे की तैयारी : इसका आटा तैयार करने के लिए एक बाउल में मैदा, दही, बेकिंग पाउडर और थोड़ा नमक मिलाएं. अब पानी डालकर नरम आटा गूंध लें. इसे 30 मिनट के लिए ढककर रख दें.

आलू की फिलिंग: इसकी फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले उबले आलू को मैश कर लें. अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

नान को आकार दें: आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. हर लोई को बेल कर आलू की फिलिंग उसमें रखें. फिर उसे बंद करके गोल या अंडाकार बेल लें.

तवा या तंदूर पर सेकें: नान को मध्यम आंच पर गर्म तवे पर या तंदूर में सेकें. दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें.

नान पर मक्खन लगाएं : अब गरमा गरम नान पर मक्खन या घी लगाएं और इसे दही या किसी करी के साथ परोसें. वैसे आलू नान को छोले, दाल मखनी या बटर चिकन के साथ परोसा जाए तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है.

आलू नान का दुनिया की टॉप 50 ब्रेड्स में शामिल होना इस बात का सबूत है कि भारतीय व्यंजन अब दुनियाभर में अपनी पहचान बना रहे है. इसे घर पर बनाकर आप भी इस वर्ल्ड फेमस ब्रेड के लाजवाब स्वाद का आनंद ले सकते हैं.

