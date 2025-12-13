क्या अब घर बैठे- बैठे चुटकियों में कम कर सकते हैं मोटापा? डॉक्टर संदीप खर्ब जानिए Mounjaro की खासियत

What is Mounjaro for weight loss : वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार, मोटापा एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, क्योंकि इससे हृदय रोग (Heart Disease), स्ट्रोक, कुछ प्रकार के कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज जैसी कई जानलेवा बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है. ऐसे में आज हम आपको उस दवा के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मोटापा कम करने का दावा करती है. जी हां यहां हम मोंजारो (Mounjaro) दवा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे अमेरिकन फार्मा कंपनी Eli Lilly ने भारत में लॉन्च किया है. आपको बता दें, इस दवा को वैक्सीन के रूप में लगाया जाएगा. बताया जा रहा है, इस दवा से लोगों को घर बैठे- बैठे मोटापे से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है.

इस दवा के बारे में एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब ने NDTV India से खास बातचीत की है. आइए इस दवा के बारे में विस्तार से जानते हैं.

जानें- क्या है मोंजारो | What is Mounjaro for weight loss

सबसे पहले आपको बता दें, मोंजारो एक वेट लॉस इंजेक्शन है. जिसे अमेरिकन फार्मा कंपनी Eli Lilly ने लॉन्च किया है. कंपनी का दावा है कि इस इंजेक्शन से, जहां लोगों का वजन कम होगा, वहीं इससे डायबिटीज (Diabetes Control) को कंट्रोल करने में भी मदद करेगी. बता दें, कंपनी ने मोंजारो दवा का केमिकल नाम टिर्जेपेटाइड (Tirzepatide) रखा है. जिसे भारतीय दवा नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की ओर से मंजूरी दे दी गई है.

मोंजारो दवा की खासियत | Know mounjaro medicine specialty

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया कि मोंजारो एक बहुत ही बढ़िया दवा है, जिसे इंजेक्शन के जरिए लगाया जाएगा. उन्होंने कहा, जब हम इस दवा को लगाते हैं तो यह हमारे शरीर से कुछ सर्टन हार्मोन यानी GLP और GIP प्रोड्यूस होते हैं. इस दवा को लेने के बाद सबसे पहले यह इंसुलिन रिलीज को बढ़ाता है और इसके कारण भूख कम लगती है. इसी के साथ यह दवा हमारे पेट की मूवमेंट को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से खाना लंबे समय तक पेट में रहता है और व्यक्ति फुल फील करता है और उसे बेफिजूल की भूख नहीं लगती है. यही नहीं यह आपके शुगर कंट्रोल में भी मदद करती है, जिसकी वजह से आप वजन कम कर पाते हैं.

भारत में कब आएगी ये दवा | When will Monjaro medicine be available in India?

मोंजारो दवा यूरोपीय बाजारों में पॉपुलर हो गई है और इसे लोगों की ओर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. वहीं लोगों को इस दवा के रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं. ये दवा भारत के कुछ प्रमुख शहरों में उपलब्ध है.



