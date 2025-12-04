सावधान! अगर 2 हफ्ते से ज्यादा रहता है मुंह का छाला, तो ये मामूली बात नहीं, जानें कैंसर और छालों में फर्क

Muh Ke Ghav Kaise Theek Karen : अक्सर हम कुछ चटपटा या मसालेदार खाना चाहते हैं, लेकिन तभी मुंह का एक छोटा सा घाव या छाला सारा मजा किरकिरा कर देता है. इसे आम भाषा में 'मुंह पकना' (Mouth Ulcers) कहते हैं. वैसे तो यह समस्या बहुत आम है, लेकिन कभी-कभी यह इतनी तकलीफदेह हो जाती है कि पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है.अगर आपको भी बार-बार मुंह में छाले होते हैं, तो यह सिर्फ पेट की खराबी नहीं, बल्कि शरीर में विटामिन की कमी का संकेत भी हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं माउथ अल्सर के कारण, आसान इलाज और सबसे जरूरी यह कब माउथ कैंसर जैसी बीमारी का शुरूआती लक्षण हो सकता है.

मुंह पकने पर क्या करें- What to do if you have mouth sores

• नमक वाले गुनगुने पानी से दिन में 2-3 बार कुल्ला करें.

• तुलसी या पुदीने के पत्ते चबाने से आराम मिलता है.

• शहद और हल्दी को मिलाकर घाव पर लगाने से जलन कम होती है.

• बर्फ के छोटे टुकड़े मुंह में रखने से सूजन और दर्द में राहत मिलती है.

• मसालेदार, खट्टे और बहुत गरम खाने से कुछ दिन बचें.

• खूब पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें.

• विटामिन B12, C और आयरन वाली चीजें जैसे पालक, चुकंदर, अनार, नारियल पानी का सेवन बढ़ाएं.

मुंह पकने का कारण क्या है - What causes mouth ulcers

• विटामिन B12, विटामिन C और आयरन की कमी

• बहुत ज्यादा तनाव या नींद की कमी

• तेल-मसालेदार, खट्टा या बहुत गरम खाना

• हॉर्मोनल बदलाव (खासकर महिलाओं में)

• एलर्जी या इन्फेक्शन

• धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा या शराब का सेवन

• पेट की गर्मी, कब्ज और पाचन की गड़बड़ियां

मुंह के कैंसर के घाव कैसे दिखते हैं? oral cancer symptoms

अगर आपका छाला 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है. मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण कुछ ऐसे दिखते हैं:

• मुंह में सफेद या लाल पैच जो 2-3 हफ्ते तक ठीक न हों

• खून निकलने वाले या सख्त घाव

• लगातार दर्द या जलन, जो सामान्य छाले जैसे ठीक न हो

• जीभ या होंठ पर गांठ या सूजन

• मुंह खुलने में परेशानी या आवाज बदलना

• गाल या मसूड़ों में अजीब सूजन या मोटापन

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)