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मॉनसून में ऑयली स्किन ने बढ़ाई टेंशन? चिपचिपाहट और पिंपल्स से राहत दिला सकते हैं दादी-नानी के ये घरेलू नुस्खे

बारिश के मौसम में ऑयली स्किन, पिंपल्स और चिपचिपाहट आम समस्या बन जाती है. ऐसे में महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बजाय दादी-नानी के बताए मुल्तानी मिट्टी, बेसन, नीम, खीरा और गुलाब जल जैसे घरेलू नुस्खे आपकी स्किन को फ्रेश और साफ रखने में मदद कर सकते हैं.

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मॉनसून में ऑयली स्किन ने बढ़ाई टेंशन? चिपचिपाहट और पिंपल्स से राहत दिला सकते हैं दादी-नानी के ये घरेलू नुस्खे
चिपचिपाहट और पिंपल्स से राहत दिला सकते हैं दादी-नानी के ये घरेलू नुस्खे
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बारिश शुरू होते ही कई लोगों के चेहरे का पूरा मिजाज बदल जाता है. सुबह साफ दिखने वाली स्किन कुछ ही घंटों में ऑयली और चिपचिपी महसूस होने लगती है. इसके साथ पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और छोटे-छोटे दाने भी परेशान करने लगते हैं. मॉनसून में बढ़ी नमी की वजह से यह समस्या काफी आम हो जाती है. ऐसे में हर बार महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदना जरूरी नहीं है. घर की रसोई में मौजूद कुछ आसान चीजें भी स्किन की देखभाल में मदद कर सकती हैं. आइए जानते हैं दादी-नानी के ऐसे 5 घरेलू नुस्खे, जो मानसून में आपके काम आ सकते हैं.

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी

मुल्तानी मिट्टी अतिरिक्त ऑयल सोखने में मदद कर सकती है. इसे गुलाब जल या सादे पानी में मिलाकर हफ्ते में एक या दो बार चेहरे पर लगाया जा सकता है. पैक सूखने के बाद सादे पानी से चेहरा धो लें. अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई या संवेदनशील है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

बेसन और दही का लेप

दादी की रसोई में रखा बेसन स्किन की सतह से अतिरिक्त तेल और गंदगी हटाने में मदद कर सकता है, जबकि दही में मौजूद लैक्टिक एसिड हल्के एक्सफोलिएशन में सहायक माना जाता है. दोनों को मिलाकर पतला लेप बनाएं, 10 से 15 मिनट बाद धो लें. अगर दही लगाने से जलन महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल न करें.

नीम की पत्तियां कितनी फायदेमंद?

नीम में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया की बढ़त को कम करने में मदद कर सकते हैं. नीम की साफ पत्तियों का पेस्ट बनाकर कुछ मिनट के लिए चेहरे पर लगाया जा सकता है. इसके बाद चेहरा धो लें. यह उपाय हल्के पिंपल्स और ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है.

क्या खीरा कम करेगा चिपचिपाहट?

खीरा स्किन को ठंडक और ताजगी देने के लिए जाना जाता है. ठंडे खीरे के पतले टुकड़े चेहरे पर कुछ मिनट रखने या उसका रस लगाने से स्किन फ्रेश महसूस कर सकती है. यह मॉनसून में बार-बार होने वाली चिपचिपाहट से थोड़ी राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

क्या गुलाब जल से चेहरा साफ रखना सही है?

अगर आपकी स्किन पर ज्यादा ऑयल आता है, तो चेहरा धोने के बाद कॉटन की मदद से बिना खुशबू वाला गुलाब जल लगाया जा सकता है. इससे स्किन तरोताजा महसूस होती है और अतिरिक्त गंदगी हटाने में भी मदद मिल सकती है. हालांकि अगर किसी प्रोडक्ट से एलर्जी हो, तो उसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें.

मॉनसून में स्किन का ध्यान रखने के लिए क्या करें?

बारिश के मौसम में दिन में दो बार हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करें, बहुत ज्यादा तैलीय और चिपचिपे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से बचें, साफ तौलिया इस्तेमाल करें और चेहरे को बार-बार हाथ लगाने की आदत छोड़ें. पर्याप्त पानी पीना और संतुलित खानपान भी स्किन को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

याद रखें, घरेलू नुस्खे हल्की ऑयली स्किन और सामान्य पिंपल्स में कुछ लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर पिंपल्स बार-बार हो रहे हों, उनमें दर्द हो, पस बन रही हो या दाग बढ़ रहे हों, तो बिना देर किए स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लें.

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