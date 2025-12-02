डॉक्टर ने बताया सिरदर्द और माइग्रेन का घरेलू इलाज, Migrain ऐसे होगा गायब जैसे कभी था ही नहीं

Migraine Ka Gharelu Upay: माइग्रेन में सिरदर्द होता है, लेकिन ये किसी साधारण सिरदर्द से काफी अलग होता है. ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन के कुछ पार्ट्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे तेज सिरदर्द होता है और सिर के एक ही तरफ महसूस होता है. माइग्रेन के दौरान दिमाग में नसें या ब्लड वेसल्स होती हैं वे फैल जाती हैं और इंफ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जो कि दर्द और दूसरे लक्षणों का कारण बनते हैं. ऐसे में जो भी माइग्रेन के दर्द से परेशान है वह अक्सर यह सवाल पूछते हैं कि माइग्रेन का घरेलू इलाज क्या है? माइग्रेन को कैसे ठीक करें? माइग्रेन से छुटकारा पाने के उपाय क्या हैं? आदि. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि माइग्रेन को घर पर ही कैसे ठीक करें तो यहां जानिए डॉक्टर सलीम जैदी ने क्या बताया.

माइग्रेन के लक्षण (Symptoms of Migraine)

अगर माइग्रेन के लक्षणों की बात की जाय तो सबसे पहला लक्षण यही है कि सिर के एक हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है. ये दर्द थ्रोबिंग के समान होता है. वैसे तो माइग्रेन के लक्षण पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं, लेकिन कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये माइग्रेन का दर्द है या कोई आम दर्द है. माइग्रेन में सिरदर्द इतना तेज होता है कि कई बार इंसान अपनी डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर पाता है. इसके अलावा माइग्रेन में लोगों को तेल आवाज और रोशनी से भी सेंसिटिविटी होती है. कुछ लोगों को मतली और उल्टी जैसा भी महसूस होता है. कई लोगों में बोलने में परेशानी महसूस होना या एक साइड के हाथ या पैर में कमजोरी होना भी माइग्रेन का एक लक्षण है.

माइग्रेन से छुटकारा दिलाने वाले घरेलू तरीके | Home Remedies to Get Rid of Migraine

1. तनाव को मैनेज करना

स्ट्रेस माइग्रेन का एक बड़ा ट्रिगर होता है. आप योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मदद से स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं. ये तकनीक आपके दिमाग को शांत करती हैं.

2. अच्छी नींद लेना

नींद की कमी भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है. हर रात लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है. ये आपका मन को शांत करने और तनाव को कम करने में भी मददगार है.

3. शरीर को हाइड्रेट रखें

अगर आप कम पानी पीते हैं तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है. इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आपके माइग्रेन के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

4. कुछ फूड्स से दूरी बनाएं

अगर आप चीज़, प्रोसेस्ड फूड्स और रेड वाइन और कुछ प्रकार के प्रीजरवेटिव्स का सेवन करते हैं तो ये भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं.

5. हेल्दी डाइट लें

फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन हमारे शरीर को पोषण देते हैं और माइग्रेन के अटैक से राहत दिलाने में भी मददगार हैं. इसके साथ ही आपको वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों का खास क्या रखना है.

आयुर्वेदिक हर्ब्स जो माइग्रेन से राहत दिला सकती हैं:

ब्रह्मी

अश्वंगधा

अदरक और तुलसी

देसी घी

बादाम

इसके साथ ही माइग्रेन से राहत पाने के लिए आयुर्वेदि में पंचकर्म थेरेपी भी काफी प्रभावी मानी गई है. ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो शरीर में जमा टॉक्सिन्स को हाटाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)