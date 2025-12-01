चाय पीते ही एसिडिटी और गैस बनने लगती है? तो जान लें चाय पीने के नियम, फिर कभी नहीं होगी ये दिक्कत

How Tea Causes Acidity and Gas: भारत में सुबह की शुरुआत चाय के बिना होती ही नहीं. दफ्तर में काम शुरू करने से पहले, दोस्तों की गपशप के दौरान, थकान मिटाने के समय या फिर सफर में हर जगह चाय हमारे जीवन का हिस्सा है. लेकिन, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि चाय पीते ही उनके पेट में गैस (Stomach Gas) बनने लगती है, एसिडिटी शुरू हो जाती है, सीने में जलन होती है या फिर पेट भारी लगता है. ऐसे में सवाल उठता है क्या चाय गलत है? क्या इसे पीना छोड़ देना चाहिए?

असल में, चाय अपने आप में नुकसानदेह नहीं होती, बल्कि उसे गलत तरीके से और गलत समय पर पीने से हमारी पाचन शक्ति प्रभावित होती है, जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या (Acidity or Gas Problem) बढ़ जाती है. आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और किन नियमों को अपनाकर आप चाय का स्वाद भी ले सकते हैं और पेट भी खराब नहीं होगा.

चाय से एसिडिटी क्यों होती है? | Why Does Tea Cause Acidity?

1. चाय में टैनिन की मात्रा ज्यादा

चाय की पत्तियों में टैनिन नामक तत्व पाया जाता है. यह पेट में एसिड को बढ़ाता है. जब हम खाली पेट चाय पीते हैं, तो यह एसिड सीधे पेट की दीवारों पर असर डालता है और गैस व जलन पैदा करता है.

2. दूध वाली चाय का ज्यादा सेवन

दूध वाली चाय शरीर में म्यूकस बढ़ाती है और पाचन को धीमा कर देती है. यह भोजन के टूटने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, जिससे गैस बनने की संभावना और बढ़ जाती है.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में गर्म पानी से नहाने से क्या होता है? फायदा या नुकसान, जानें सर्दी में कैसे पानी से नहाना चाहिए

3. काली चाय या बहुत स्ट्रॉन्ग चाय

ज्यादा उबली हुई या कड़क चाय पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाती है. यह भी एसिडिटी और ब्लोटिंग का कारण बनती है.

4. दिन में बार-बार चाय पीना

चाय में कैफीन होता है, जिसे ज्यादा मात्रा में लेना पाचन तंत्र को अस्थिर करता है, नींद खराब करता है और पेट में एसिड बढ़ाता है.

चाय पीने के सही नियम | Right Rules For Drinking Tea

अगर आप इन नियमों को अपना लें, तो चाय आपके लिए तकलीफ नहीं, बल्कि राहत और आनंद का जरिया बन सकती है:

1. कभी भी खाली पेट चाय न पिएं: सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीने की आदत पेट के लिए सबसे हानिकारक है. चाय से पहले हल्का भोजन लें जैसे खजूर, भिगोए बादाम, एक केला या कोई हल्का स्नैक.

2. दिन में 2 कप से ज्यादा चाय न पिएं: ज्यादा चाय पाचन तंत्र को कमजोर बनाती है. कोशिश करें कि सुबह और शाम, दो समय ही चाय पिएं.

3. चाय को हल्की रखें, कड़क नहीं: चाय जितनी कड़क होगी, पेट पर उतना ही भारी असर पड़ेगा. कम उबली हुई चाय एसिडिटी कम करती है.

ये भी पढ़ें: पतले, कम वजन और फिट दिखने वाले लोगों को Heart Attack क्यों आता है? जानिए लीजिए हैरान करने वाली वजह

4. चाय में शक्कर कम करें: ज्यादा शक्कर वाली चाय पाचन को धीमा करती है, जिससे गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है.

5. चाय के साथ खट्टी चीजें न खाएं: नींबू, अचार या किसी भी खट्टी चीज़ के साथ चाय लेने से एसिड और ज्यादा बढ़ता है.

6. ग्रीन टी या हर्बल टी आजमाएं: अगर पेट अक्सर खराब रहता है, तो ग्रीन टी, अदरक की चाय या पुदीने वाली चाय बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

चाय हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे छोड़ना जरूरी नहीं. जरूरत है तो सिर्फ सही तरीके से चाय पीने की. अगर आप खाली पेट चाय से बचेंगे, कड़क और बार-बार चाय पीना कम करेंगे और हल्का स्नैक साथ लेंगे, तो न सिर्फ एसिडिटी खत्म होगी बल्कि आप चाय का मजा बिना किसी डर के ले पाएंगे.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)