अचानक नहीं होती पेट की बीमारियां, किचन की ये चीजें मार देती हैं पेट के अच्छे बैक्टीरिया

Kitchen Items That Kill Good Bacteria: हमारे किचन में मौजूद कुछ चीजें पेट के अच्छे बैक्टीरिया को धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं, जिससे पेट की बीमारियों की शुरुआत होती है. आइए जानते हैं उन अनहेल्दी चीजों के बारे में.

Pet Ki Bimari Kis Karan Se Hoti Hai: क्या खाने से कमजोर होने लगता है पेट.

Kitchen Foods That Harm Gut Health: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो चुकी हैं. गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट दर्द और बदहजमी जैसे लक्षण अब हर दूसरे व्यक्ति की परेशानी बन चुके हैं. लोग सोचते हैं कि ये बीमारियां अचानक होती हैं, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पेट के अंदर मौजूद कुछ खास अच्छे बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोटा स्वास्थ्य की पहली सुरक्षा लाइन हैं. ये बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रखते हैं, शरीर में विटामिन बनाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. लेकिन, हैरानी की बात यह है कि हमारी ही रसोई में मौजूद कुछ चीजें इन अच्छे बैक्टीरिया को धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं, जिससे पेट की बीमारियों की शुरुआत होती है.

स्टडी में क्या कहा गया?

स्टडी में खुलासा हुआ है कि गलत खान-पान, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और कुछ किचन की आदतें ये सब अच्छे बैक्टीरिया को नष्ट करके पेट को कमजोर बनाती हैं. इसका असर धीरे-धीरे दिखता है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि समस्या की शुरुआत कहां से हुई.

आपके किचन के असली गुनहगार कौन सी चीजें?

हम दिन भर जो भी खाते-पीते हैं, वह सीधा हमारे पेट के माइक्रोबायोम पर असर डालता है. पेट के अच्छे बैक्टीरिया हमारी सेहत के रक्षक हैं, लेकिन किचन में पड़ी कुछ आम चीजें, जो देखने में साधारण लगती हैं, इन्हें मारने का काम करती हैं. यही कारण है कि कुछ लोग दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन पेट की परेशानी ठीक नहीं होती.

कौन-सी किचन की चीजें मार देती हैं अच्छे बैक्टीरिया? | Which Kitchen Items Kill Good Bacteria?

1. सफेद चीनी

शोध में पाया गया कि ज्यादा मात्रा में शुगर खराब बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है और अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करती है. इसका नतीजा होता है, कब्ज, सूजन और वजन बढ़ना.

2. रिफाइंड तेल

जिस तेल में खाना रोज बनता है, वह पेट की इकोसिस्टम को बिगाड़ता है. रिफाइंड ऑयल की प्रोसेसिंग इसे इतना केमिकलयुक्त बना देती है कि यह अच्छे बैक्टीरिया को तेजी से नष्ट करता है.

3. फास्ट फूड, पैकेट वाले फूड्स

इनमें मौजूद प्रिजर्वेटिव्स बैक्टीरिया की संख्या को बदल देते हैं. यही कारण है कि पैकेट वाला खाना खाने वाले लोग अक्सर एसिडिटी और कब्ज की शिकायत करते हैं.

4. बहुत ज्यादा चाय और कॉफी

चाय-कॉफी में मौजूद कैफीन पेट की प्राकृतिक बैक्टीरिया बैलेंस को बिगाड़ सकती है. अगर आप दिन में 3-4 कप से ज्यादा लेते हैं, तो सावधान हो जाएं.

5. एंटी-बायोटिक का ज्यादा सेवन

हालांकि यह किचन की चीज नहीं, पर घरों में एंटीबायोटिक लेना आम बात है. यह दवाइयां एक ही वार में अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं.

अच्छे बैक्टीरिया कैसे बढ़ाएं?

  • रसोई में दही, छाछ, अचार, किमची जैसे प्रोबायोटिक शामिल करें.
  • रिफाइंड की जगह कोल्ड-प्रेस्ड तेल अपनाएं.
  • चीनी कम करें और गुड़ या शहद का इस्तेमाल बढ़ाएं.
  • रोज कम से कम 30 मिनट टहलें, इससे भी गट हेल्थ सुधरती है.

पेट की बीमारियां अचानक नहीं आतीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की खाने-पीने की आदतें उन्हें जन्म देती हैं. अगर आप अपने किचन की कुछ गलत चीजें और आदतें नहीं बदलते, तो पेट के अच्छे बैक्टीरिया खत्म होते जाएंगे और एक दिन बड़ी बीमारी घर कर लेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

