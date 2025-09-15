विज्ञापन
डाइट और एक्सरसाइज के अलावा High BP को कंट्रोल करने के लिए ये 9 फैक्टर हैं बहुत जरूरी

High BP Control Karne Ke Liye Kya Kare: हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज के अलावा आप किन दूसरे कारकों में बदलाव कर सकते हैं? चलिए जानते हैं.

High BP Control Karne Ke Liye Kya Kare: हाई ब्लड प्रेशर आज के समय का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है. ब्लड प्रेशर बढ़ना इतना आम हो चुका है कि ज्यादातर लोग इस कंडीशन से गुजर रहे हैं. ऐसे में सबसे जरूरी है कि अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान दिया जाय. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है वे अक्सर सवाल करते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या करें? ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा? हाई बीपी को कंट्रोल करने के तरीके आदि. हालांकि जो लोग BP कंट्रोल करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं, वे भी पूरी तरीके से इस पर काबू पाने में असमर्थ रहते हैं. आज हम आपको खानपान और व्यायाम से इतर ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हाई बीपी को प्रभावित करते हैं और जिनपर आपको ध्यान देने की जरूरत है.

बीपी में सुधार लाने के लिए क्या करें?- (What To Do To Improve BP?)

1. स्ट्रेस मैनेजमेंट

स्ट्रेस लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. डीपी ब्रीदिंग, ध्यान या योग जैसी तकनीकों का अभ्यास करने से स्ट्रेस लेवल को कम करने और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिल सकती है.

2. नींद

खराब स्लीप क्वालिटी हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी है. हर रात 7-9 घंटे की अच्छी नींद के लिए हेल्दी ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

3. शराब का सेवन सीमित करें

बहुत ज्यादा शराब का सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. सेवन को सीमित रखने से खासकर महिलाओं के लिए प्रतिदिन एक ड्रिंक और पुरुषों के लिए दो ड्रिंक तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

4. धूम्रपान छोड़ना

धूम्रपान अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स की दीवारों को नुकसान पहुंचाता है. धूम्रपान छोड़ने से हार्ट हेल्थ में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है.

5. ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना

रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करने से हाई ब्लड प्रेशर का तुरंत पता लगाने और समय पर ट्रीटमेंट करने में मदद मिलती है. घर पर निगरानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है.

Photo Credit: Canva

6. हेल्दी वेट बनाए रखना

बहुत ज्यादा वेट होने से हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है. बैलेंस डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के जरिए से हेल्दी वेट बनाए रखने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

7. कैफीन का सेवन सीमित करना

कैफीन ब्लड प्रेशर को कुछ समय के लिए बढ़ा सकता है. कैफीन का सेवन सीमित करने से खासतौर से सेंसिटिव व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

8. हाइड्रेशन

हाइड्रेशन ऑलओवर हेल्थ को सपोर्ट करता है और सामान्य ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद कर सकता है. दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है.

9. सोशल सपोर्ट

स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क और पॉजिटिव रिलेशन स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

