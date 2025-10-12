सुबह खाली पेट पान के पत्तों में काली मिर्च लगाकर खाने के हैं 5 गजब फायदे, डाइटीशियन ने बताया

Paan patta khane ke benefits : आपने अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद पान खाते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पान के पत्ते के साथ काली मिर्च को मिला दिया जाए तो ये कितना फायदेमंद हो सकता है? हाल ही में जानी मानी डाइटिशियन ने इसके 5 ऐसे गजब के फायदे बताए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी इस देसी नुस्खे को आजमाने पर मजबूर हो जाएंगे. तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं इस जादुई कॉम्बो के कमाल के फायदे...

डाइटीशियन और क्लीनिकल न्यूट्रिशनिस्ट श्रेया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम पेज 'dietitianshreya' पर इस बारे में एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो बताती हैं कि-

पान का पत्ता और काली मिर्च का मिश्रण आपके शरीर में कफ और वात दोष को संतुलित करने में मदद करता है. इससे आपकी बॉडी की एनर्जी सही बनी रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं.

पान और काली मिर्च का कॉम्बो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो शरीर में जमा फैट तेजी से बर्न होता है. इस तरह ये आपको वजन कम करने और उसे कंट्रोल में रखने में मदद करता है. तो, जिम में पसीना बहाने के साथ-साथ इस नुस्खे को भी आजमाकर देखिए

पान का पत्ता और काली मिर्च मिलकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. ये खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बनाए रखने में हेल्प करते हैं. इस तरह ये आपके दिल को स्वस्थ रखने और उसे बीमारियों से बचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं.

कई बार बच्चों और बड़ों, दोनों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिससे पेट दर्द, कमजोरी और भूख न लगने जैसी समस्याएं होती हैं. पान और काली मिर्च में नैचुरल रूप से ऐसे गुण होते हैं, जो पेट के कीड़ों को खत्म करने में मदद करते हैं.

थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पान के पत्ते और काली मिर्च का सेवन थायराइड के फंक्शन को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)