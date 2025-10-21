दाढ़ी में कुत्ते के बालों से भी ज्यादा बैक्टीरिया, चौंकाने वाली स्टडी, जानें दाढ़ी की सफाई के आसान तरीके

Beards vs Dog Fur Bacteria: दाढ़ी को पुरुषों की शान और स्टाइल का प्रतीक माना जाता है, लेकिन एक हालिया स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुरुषों की दाढ़ी में कुत्ते के बालों से भी ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं. स्विट्जरलैंड में हुई इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दाढ़ी और कुत्तों की फर की तुलना की, जिसमें दाढ़ी में हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा पाई गई. इसका मतलब यह नहीं कि दाढ़ी रखना गलत है, बल्कि यह बताता है कि दाढ़ी की सही देखभाल और सफाई बेहद जरूरी है. यहां हम जानेंगे कि दाढ़ी में बैक्टीरिया क्यों बढ़ते हैं और उसे साफ, स्टाइलिश और हेल्दी बनाए रखने के आसान घरेलू उपाय क्या हैं.

ये भी पढ़ें: क्या वाकई दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं? जानिए ये सच या भ्रम

क्या कहती है स्टडी?

2019 में यूरोपियन रेडियोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिकों ने 18 पुरुषों की दाढ़ी और 30 कुत्तों की फर की तुलना की. उन्होंने दाढ़ी, गर्दन और लार के सैंपल लिए और कुत्तों की फर व लार से तुलना की. साथ ही इंसानों और कुत्तों के लिए इस्तेमाल होने वाले MRI स्कैनर की सतह पर बैक्टीरिया की मात्रा भी जांची गई.

स्टडी में क्या सामने आया?

सभी 18 पुरुषों की दाढ़ी में बैक्टीरिया पाए गए, जबकि सिर्फ 23 कुत्तों में ऐसा हुआ. इनमें से 7 पुरुषों की दाढ़ी में हानिकारक बैक्टीरिया थे जैसे:

Enterococcus faecalis (आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया)

Staphylococcus aureus (त्वचा पर सामान्य रूप से मौजूद लेकिन शरीर में जाने पर संक्रमण कर सकता है)

कुत्तों में ये खतरनाक बैक्टीरिया सिर्फ 4 मामलों में पाए गए.

दाढ़ी में ज्यादा बैक्टीरिया क्यों जमा होते हैं?

दाढ़ी एक माइक्रो-एनवायरनमेंट बनाती है जिसमें नमी, स्किन की डेड स्किन, तेल, पसीना, धूल और खाने के कण फंस जाते हैं. ये सभी चीजें बैक्टीरिया को पनपने का मौका देती हैं. अगर दाढ़ी की सफाई ठीक से न की जाए, तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं. दाढ़ी मुंह और नाक के पास होती है, जहां बैक्टीरिया आसानी से जमा और फैल सकते हैं.

स्टडी में यह भी पाया गया कि इंसानों के लिए इस्तेमाल होने वाले MRI स्कैनर में कुत्तों की तुलना में ज्यादा बैक्टीरियल कंटैमिनेशन था, यानी इंसानी त्वचा, कपड़े और दाढ़ी से ज्यादा बैक्टीरिया फैलते हैं.

ये भी पढ़ें: अदरक में शहद मिलाकर खाने से क्या होता है? फायदे जानकर आज से शुरू कर देंगे खाना

क्या है खतरा?

ज्यादा दाढ़ियां कोई बीमारी नहीं फैलातीं, लेकिन अगर उनमें हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद हों, तो ये समस्याएं हो सकती हैं:

त्वचा में जलन या संक्रमण

रोमछिद्र बंद होना

घाव या कट के जरिए बैक्टीरिया शरीर में जाना

कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को ज्यादा खतरा

Staph aureus से फोड़े या गंभीर संक्रमण

Enterococcus से मूत्र मार्ग या अन्य संक्रमण

दाढ़ी को साफ और स्टाइलिश रखने के आसान टिप्स (Tips to Keep Your beard clean and stylish

रोज धोना: हल्के शैम्पू या फेस क्लेंजर से दाढ़ी धोएं. हफ्ते में 2–3 बार या जरूरत के अनुसार धोना सही है. ज्यादा धोने से त्वचा सूख सकती है.

कंडीशनिंग और मॉइश्चराइजिंग: दाढ़ी ऑयल या बाम से बालों को मुलायम रखें. इससे खुजली और रूखापन कम होता है.

त्वचा की एक्सफोलिएशन: हफ्ते में 2–3 बार स्क्रब करें ताकि डेड स्किन हटे और दाढ़ी डैंड्रफ न हो.

ट्रिमिंग जरूरी: समय-समय पर दाढ़ी को ट्रिम करें ताकि बैक्टीरिया छुपने की जगह न मिले. गाल, गर्दन और किनारों को साफ रखें.

टूल्स की सफाई: रेजर, कैंची, कंघी और ब्रश को नियमित रूप से साफ करें. गंदे टूल्स से बैक्टीरिया दोबारा दाढ़ी में आ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सिर धोने से 20 मिनट पहले बालों में केला लगाने के हैं गजब फायदे, जानने के बाद आप भी अपना लेंगे ये नुस्खा!

लाइफस्टाइल का ध्यान रखें

खाने, पसीना आने या धूल में रहने के बाद दाढ़ी धोएं या साफ करें.

अगर दाढ़ी के पास कोई घाव हो, तो उसे साफ रखें और नजर रखें.

दाढ़ी रखना फैशन है, लेकिन उसकी सफाई और देखभाल सेहत के लिए जरूरी है. यह स्टडी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि दाढ़ी की सुंदरता के साथ-साथ उसकी स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)