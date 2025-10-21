सिर धोने से 20 मिनट पहले बालों में केला लगाने के हैं गजब फायदे, जानने के बाद आप भी अपना लेंगे ये नुस्खा!

Banana Hair mask : बाल धोने से ठीक पहले केले का हेयर मास्क लगाना एक ऐसा सदियों पुराना नुस्खा है, जिसके फायदे जानने के बाद आप तुरंत इसे आजमाना चाहेंगे. इसे आम बोलचाल की भाषा में 'प्री-पू मास्क' (Pre-Poo Mask) भी कहते हैं. आइए, जानते हैं केला आपके बालों के लिए कैसे एक 'सुपरफूड' का काम करता है.

केला क्यों है बालों का सुपर हीरो

केला सिर्फ खाने में ही मीठा नहीं होता, बल्कि यह पोषक तत्वों का एक पावरहाउस है. यह पोटैशियम (Potassium), नेचुरल ऑयल, विटामिन C और विटामिन B6 से भरपूर होता है. जब यह सभी चीजें आपके बालों को मिलती हैं, तो बाल अंदर से मजबूत और बाहर से चमकदार बनते हैं.

सिर धोने से पहले केला लगाने के गजब फायदे

केला नमी (Moisture) का खजाना होता है. इसमें मौजूद नेचुरल ऑयल और पोटैशियम बालों की जड़ों तक घुसकर उन्हें गहराई से हाइड्रेट (hydrate) करते हैं. खासकर, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं या सर्दियों में बेजान हो जाते हैं, तो यह नुस्खा आपके लिए किसी जादू से कम नहीं है.

अगर आपके बाल शैम्पू के बाद भी रफ (Rough) और उलझे हुए रहते हैं, तो केला आपकी मदद कर सकता है. केला एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है. यह बालों की ऊपरी परत (Cuticle) को चिकना कर देता है, जिससे बाल तुरंत सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी दिखने लगते हैं. आपको अलग से कोई महंगा कंडीशनर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

केले में मौजूद विटामिन और मिनरल्स बालों के लचीलेपन (elasticity) को बढ़ाते हैं. इसका मतलब है कि बाल आसानी से टूटते नहीं हैं. साथ ही, यह दोमुंहे बालों की समस्या को भी धीरे-धीरे ठीक करता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ (Growth) भी अच्छी होती है.

केले में एंटीऑक्सीडेंट्स (Antioxidants) होते हैं, जो आपके स्कैल्प को साफ रखने में मदद करते हैं. अगर आपको खुजली या हल्की-फुल्की डैंड्रफ (Dandruff) की समस्या है, तो यह मास्क स्कैल्प को शांत करता है और उसे हेल्दी (Healthy) बनाता है. हेल्दी स्कैल्प का मतलब है मजबूत और स्वस्थ बाल.

केले का मास्क कैसे बनाएं और लगाएं?

मास्क बनाने के लिए 1 पका हुआ केला लें और इसे अच्छी तरह मैश (Mash) कर लें. ध्यान रहे कि इसमें केले के मोटे टुकड़े या गांठ (Lumps) बिल्कुल न रहें. गांठें बालों में चिपक सकती हैं और उन्हें निकालने में दिक्कत होती है. बेहतर रिजल्ट के लिए, इसमें एक चम्मच शहद (Honey) या दो चम्मच दही (Curd) या फिर नारियल/जैतून का तेल (Coconut/Olive Oil) मिला लें. सिर धोने से करीब 20-30 मिनट पहले इस मास्क को अपने बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं. अब 20 मिनट बाद पहले सादे पानी से धोकर मास्क निकाल लें, फिर अपने रेगुलर शैम्पू से बाल धो लें. सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही आप अपने बालों में फर्क महसूस करेंगे. तो, अगली बार महंगा हेयर प्रोडक्ट खरीदने से पहले, अपनी किचन से एक केला उठाएं और अपने बालों को वो पोषण दें फिर देखिए कैसे आपके बाल लहराते हैं.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)