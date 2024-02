11 साल की होते ही मां बेटी को दे ये सीख, बिना शर्म उसे बताएं ये प्राइवेट बातें, वर्ना खुद में सिमट जाएगी बेटी, रहेगी परेशान और बीमार

How to clean my private area? मां और बेटी का रिश्ता सबसे खास और सबसे करीबी माना जाता है. ज्यादातर मामलों में बड़ी और जवान होती अपनी लाड़ली को मां ही उसके शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में गाइड करती है उसकी मदद करती है. लेकिन क्या हो जब मां को खुद न पता हो कि बेटी को क्या बताना है (How to Wash your Vagina Correctly), कितना बताना है और कैसे बताना (how to wash intimate parts) है. एक समस्या जो आम तौर पर देखी गई है वो है Vaginal hygiene के बारे में कम जानकारी. तो इसी पर हमने बता की डॉक्टर श्रृद्धा बेदी (Dr Shraddha Bedi) से और उनसे जानने की कोशिश की कि लड़कियों को योनी की सफाई कैसे करनी चाहिए (Vaginal hygiene) के बारे में कब सिखाना चाहिए और Vaginal hygiene के सबसे जरूरी टिप्स क्या हैं.

जानकारी होना जरूरी

जैसे-जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है, उसके शरीर में भी बदलाव होते हैं. जिन्हें लेकर उसके कई सवाल होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसके इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाता, मां भी उसे चुप कर देती है. ऐसे में बच्ची को कई चीजें पता नहीं चल पाती हैं और वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती. ऐसे में मां को पता होना चाहिए कि बेटी को कैसे हर चीज की जानकारी दें और बताएं कि उसके शरीर में क्या और क्यों बदलाव हो रहे हैं.

ऐसे साफ रखें प्राइवेट पार्ट

प्राइवेट पार्ट को कैसे साफ रखना है, ये भी बेटी को बताना काफी जरूरी होता है. वेजाइनल हाइजीन को लेकर कई महिलाओं को भी काफी कम जानकारी होती है. गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रद्धा बेदी ने बताया कि लड़कियों की पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ वेजाइनल हाइजीन पर ही डिपेंड करती है. यानी प्राइवेट पार्ट को साफ रखना और इसे लेकर जानकारी बेहद अहम है. इसके लिए आप अपनी बेटी को ये टिप्स दे सकती हैं...

प्राइवेट पार्ट को साफ पानी से धोना जरूरी होता है, इसे धोने का भी तरीका है.

जब भी प्राइवेट पार्ट को वॉश करें तो इस बात का खयाल रखें कि ऊपर से नीचे की तरफ वॉश करें.

आप प्राइवेट पार्ट पर कोई भी क्रीम या फिर डियोड्रेंट न लगाएं, साथ ही साबुन का इस्तेमाल भी कम करें.

प्राइवेट पार्ट के हाइजीन के लिए अंडरवियर का भी साफ होना जरूरी है, ऐसे में रोजाना या हर दूसरे दिन इसे बदलना होता है.

