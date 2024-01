बाल बढ़ाने वाला जादूगर है तुलसी, इन दो तरीकों से करें इस्तेमाल, बिना नकली चोटी और हेयर एक्सटेंशन के लंबे बालों का सपना होगा पूरा

क्या लगाने से बाल जल्दी बढ़ते हैं? तुलसी में मिलाएं नारियल का तेल और देखें बालों पर इनका कमाल

खास बातें बाल बढ़ाने वाला जादूगर है तुलसी

तुलसी का करिश्मा आपका इंतजार कर रहा है.

तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों तरह के गुण होते हैं.

How To Use Tulsi To Get Long Hair: बाल झड़ना, दो मुंहे बाल होना, बालों का पतला होना- तकरीबन हर युवती के साथ होने वाली ये आम समस्या है. इस समस्या से निपटने के लिए कुछ लोग महंगे प्रोडक्ट्स का सहारा भी लेते हैं. लेकिन कुछ लोग पहले घरेलू नुस्खे आजमाना पसंद करते हैं. अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं, जिन्हें घरेलू नुस्खे आजमाना है तो तुलसी का करिश्मा आपका इंतजार कर रहा है. जिसमें एक चीज मिलाकर आप बालों को खुद लंबा होते हुए देख सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कौन सी है वो चीज और कैसे करनी है इस्तेमाल.

नारियल का तेल और तुलसी :