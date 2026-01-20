विज्ञापन
मलाइका अरोड़ा का फिटनेस सीक्रेट, इन योगासनों से मन रहता है शांत और स्ट्रेस दूर

Malaika Arora Fitness Secret: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा भी इस योगासन को करती हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इस आसन के फायदों के बारे में बताया. 

मन को शांत रखने और तनाव कम करने के लिए ये योगासन करती हैं मलाइका अरोड़ा.

Malaika Arora Fitness Secret: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मन को शांत रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. दिन भर की थकान और तनाव हमारे अंदर जमा हो जाता है. ऐसे में चंद्र नमस्कार एक ऐसा योग अभ्यास है जो हमें सांसों पर ध्यान देना और मन को शांत करना सिखाता है.  यह योगासन शरीर और मन दोनों को आराम देता है. चंद्र नमस्कार हमें ठहरना, सांसों को महसूस करना और खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ना सिखाता है. बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा भी इस योगासन को करती हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इस आसन के फायदों के बारे में बताया है.

चंद्र नमस्कार क्या होता है? (What is Chandra Namaskar?)

चंद्र नमस्कार योग की एक आसान और धीमी क्रिया है. यह चंद्रमा की ठंडी और शांति देने वाली ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है. सूर्य नमस्कार जहां शरीर को एनर्जी देता है और एक्टिवेट करता है, वहीं चंद्र नमस्कार हमें रिलैक्स करना सिखाता है. इसे खास तौर पर मन को शांत करने के लिए किया जाता है.

चंद्र नमस्कार कैसे करें? (How to Practice Chandra Namaskar?)

चंद्र नमस्कार में आसनों को बहुत धीरे-धीरे किया जाता है. हर मूवमेंट के साथ गहरी सांस ली जाती है. इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती. अभ्यास के दौरान शरीर को जितना आरामदायक लगे, उतना ही आगे बढ़ना चाहिए. शुरुआत में 4 से 6 राउंड काफी होते हैं.

चंद्र नमस्कार के फायदे (Benefits of Chandra Namaskar)

  • मन को शांत करता है और तनाव कम करने में मदद करता है.
  • चिंता, घबराहट और चिड़चिड़ापन कम होता है.
  • अच्छी और गहरी नींद लाने में मदद करता है.
  • शरीर को रिलैक्स करता है और थकान दूर करता है.
  • सांसों की गति को संतुलित करता है.
  • मन और भावनाओं में संतुलन लाता है.
  • दिनभर की भागदौड़ के बाद अंदरूनी सुकून देता है.
  • महिलाओं के लिए हार्मोनल संतुलन में मददगार माना जाता है.

कब और कौन कर सकता है? (When & Who Can Practice?)

चंद्र नमस्कार किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है. इसे शाम के समय या रात को किया जा सकता है. अगर कोई पुरानी बीमारी हो, तो अभ्यास शुरू करने से पहले सलाह लेना बेहतर रहता है. चंद्र नमस्कार हमें याद दिलाता है कि हर समय तेज होना जरूरी नहीं है. कभी-कभी रुकना, सांस लेना और शांत होना भी उतना ही जरूरी होता है. इसका अभ्यास मन को सुकून देता है और भीतर की शांति से जोड़ता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

