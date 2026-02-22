विज्ञापन

मलाइका अरोड़ा-हर्ष मेहता की रोमांटिक वैलेंटाइन सेल्फी वायरल! इटली में 19 साल छोटे हीरा कारोबारी के साथ मनाया प्यार का त्योहार

अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं.  रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस अभी 33 साल के हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं, जो एक डायमंड मर्चेंट हैं.

मलाइका अरोड़ा ने 19 साल छोटे रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ मनाया वैलेंटाइन्स डे ?
अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा पिछले कुछ समय से सुर्खियों में हैं.  रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस अभी 33 साल के हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं, जो एक डायमंड मर्चेंट हैं. हाल ही में दोनों की एक अनदेखी तस्वीरें वायरल हुई है. रेडिट पर तस्वीर आने के बाद, कहा जाने लगा कि उन्होंने हर्ष के साथ इटली में वैलेंटाइन्स डे मनाया. ऑनलाइन वायरल हो रही एक तस्वीर में दोनों इटली के मशहूर ट्रेवी फाउंटेन पर दिख रहे हैं. एक बड़े ब्लैक ट्रेंच कोट में मलाइका को हर्ष के साथ सेल्फी लेते देखा जा सकता है, जो ग्रे जैकेट में स्टाइलिश लग रहे थे.

तस्वीर क्लिक करते समय दोनों को खूबसूरत बैकग्राउंड के सामने एक-दूसरे से लिपटे हुए देखा जा सकता है. एक रेडिट यूजर ने मलाइका की उनके साथ एक फोटो शेयर की और लिखा, “ट्रेवी फाउंटेन पर मलाइका का वैलेंटाइन?? 14 फरवरी को ट्रेवी फाउंटेन पर मलाइका अरोड़ा को उनके बॉयफ़्रेंड के साथ देखा गया…” सभी थ्योरी के बावजूद, हम सिर्फ यह साफ नहीं कर सकते कि मलाइका ने वैलेंटाइन डे हर्ष के साथ समय बिताया.

मलाइका अरोड़ा ने अपने मिस्ट्री मैन के बारे में खुलकर बात की
इससे पहले दोनों मुंबई को एक कॉन्सर्ट में देखे गए थे. इस साल की शुरुआत में मलाइका ने मिस्ट्री मैन के बारे में चुप्पी तोड़ी, जिसके साथ उन्हें मुंबई में एक कॉन्सर्ट में देखा गया था. यह क्लिप तेजी से इंटरनेट पर सामने आई, जिससे उनके नए रिश्ते की बात सामने आई. 

द नम्रता जकारिया शो पर एक चैट के दौरान मलाइका ने शेयर किया, “लोगों को बात करना पसंद है. अगर आपको किसी के साथ देखा जाता है, आप बाहर जाते हैं और यह एक बड़ी चर्चा बन जाती है. मैं सच में बेवजह बातचीत को ज्यादा हवा नहीं देना चाहती.  मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि इसका सच में कोई मकसद नहीं है.” उन्होंने आगे कहा, “मेरा यकीन करो, हर बार जब मैं बाहर निकली हूं, चाहे वह कोई पुराना दोस्त हो, गे दोस्त हो, शादीशुदा दोस्त हो, पुराना दोस्त हो, मैनेजर हो या कोई भी हो, मैं तुरंत उस इंसान से जुड़ जाती हूं. हम इस पर हंसे और मजाक किया. मेरी मां ने मुझे फोन किया और पूछा, ‘यह अब कौन है, बेबी? वे किसके बारे में बात कर रहे हैं?' यह बस मजाक का विषय बन गया है.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरे रिश्तों के बारे में हमेशा बात होती रही है. वे हमेशा हेडलाइन में रहे हैं. एक समय, मुझे याद है मैंने कहा था कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी पर्सनल लाइफ से कहीं ज़्यादा है. यह बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन बन रही.  मैं अब ज़िंदगी के उस स्टेज पर हूं, जहां मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे काम करने हैं जिनसे मुझे खुशी मिले, और मैं चाहती हूं कि लोग यह देखें.”

