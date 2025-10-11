विज्ञापन
मलाइका अरोड़ा कैसे 51 में दे रही 21 वालों को फिटनेस गोल, रोज करती हैं कुल्हे, कमर और दिमाग की ये एक्सरसाइज

Malaika Arora Fitness Routine: एक्ट्रेस 'पप्पी पोज' करती हैं. ये योगासन सिर और कंधे में पैदा होने वाली जकड़न से छुटकारा दिलाता है. अगर आप कम्प्यूटर पर काम करते हैं, तो ये आसन आपके लिए बेस्ट है.

Malaika Arora Fitness Routine: आप भी जान लें मलाइका अरोड़ा का फिटनेस मंत्र

Malaika Arora Fitness Routine: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी फिटनेस के लिए खूब जाना जाती हैं. 51 साल की उम्र में भी उनका शरीर 21 साल की महिलाओं जैसा लगता है. अगर आप भी मलाइका अरोड़ा के जैसे फिगर और फिट शररी पाना चाहते हैं तो ये योग के जरिए आसानी से पाया जा सकता है. अभिनेत्री ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ योगासन शेयर किए हैं जो उन्हें 51 साल की उम्र में भी फिट और लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "6 हल्के-फुल्के मूव्स जिनके लिए आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा." रीढ़ की हड्डी को गर्म करने से लेकर कसे हुए कूल्हों और कंधों को खोलने तक, उनका रूटीन अकड़न दूर करने, पोस्चर सुधारने और शरीर को ऊर्जावान बनाने पर केंद्रित है.

दूसरी वीडियो में एक्ट्रेस 'हिप स्ट्रेच' करती दिख रही हैं. ये आसन पैरों, कुल्हे और गर्भाश्य के लिए अच्छा होता है. तीसरी वीडियो में एक्ट्रेस 'पप्पी पोज' कर रही हैं. ये योगासन सिर और कंधे में पैदा होने वाली जकड़न से छुटकारा दिलाता है. अगर आप कम्प्यूटर पर काम करते हैं, तो ये आसन आपके लिए बेस्ट है. योग में इस आसन को 'उत्तान शीशोसन' कहते हैं. अगली वीडियो में एक्ट्रेस 'पिजन फॉरवर्ड पोज' या 'कपोतासन' कर रही हैं. ये आसन शरीर में लचीलापन बढ़ाकर रक्त संचार को सही करता है और कुल्हों को मजबूत करता है.

बाकी दो वीडियो में मलाइका 'भुजंगासन' और 'फ्रॉग स्ट्रेच' करती दिख रही हैं. भुजंगासन रीढ़ की हड्डी, कंधे की मांसपेशी और गर्दन के लिए लाभकारी है, जबकि फ्रॉग स्ट्रेच जांघों के अंदरूनी हिस्से, कूल्हे और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. ये सभी योगासन डेली लाइफस्टाइल में अपनाने से शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

