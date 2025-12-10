क्यों महिलाओं में बढ़ रही है फेशियल हेयर की समस्या? यहां जानें कारण और इलाज

Facial hair ka karan : आज की बदलती लाइफस्टाइल में स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ना आम बात है, लेकिन फेशियल हेयर (चेहरे पर अनचाहे बाल) लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा चिंता का कारण बन रहा है. कई लड़कियां डॉक्टर के पास इसलिए पहुंच रही हैं क्योंकि उनके चेहरे, ठोड़ी या होंठों के ऊपर हल्की दाढ़ी-मूंछ जैसी हेयर ग्रोथ दिखाई देने लगी है. अक्सर लोग मानते हैं कि इसका कारण सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे है. गलत खानपान, जंक फूड, मोटापा और तेजी से बदलती जीवनशैली भी इस समस्या को बढ़ा रही है.

फेशियल हेयर क्या है और क्यों बढ़ रहे हैं?

चेहरे पर मोटे और काले बालों का आना मेडिकल भाषा में हिर्सुटिज्म (Hirsutism) कहलाता है. यह तब होता है जब महिलाओं के शरीर में पुरुष हार्मोन (एंड्रोजेन्स) का लेवल बढ़ जाता है. इसका असर चेहरे, ठोड़ी, गर्दन और कभी-कभी पेट या पीठ पर भी दिखाई देता है.

PCOS और चेहरे के बालों का गहरा रिश्ता

PCOS यानी Polycystic Ovarian Syndrome शरीर में एंड्रोजन (male hormones) बढ़ा देता है-

चेहरे पर मोटे बाल

मुंहासे

अनियमित पीरियड

ओव्यूलेशन में समस्या जैसी दिक्कतें होती हैं.

ठुड्डी व जॉलाइन पर बाल सबसे ज्यादा दिखते हैं क्योंकि ये हार्मोन-सेंसिटिव हिस्से हैं.

फास्ट फूड और हार्मोनल असंतुलन का कनेक्शन

नई रिसर्च बताती है कि बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, केक और शुगरी ड्रिंक्स में-

ट्रांस फैट

ज्यादा नमक

ज्यादा चीनी

हाई कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है

ये चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाती हैं, जिससे शरीर का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है. जिससे-

शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है

वजन बढ़ने लगता है

चेहरे पर मोटे बाल उभरने लगते हैं

मतलब जंक फूड सीधे फेशियल हेयर नहीं बढ़ाता, लेकिन हार्मोनल डिस्टर्बेंस और मोटापा पैदा करके यह समस्या ट्रिगर करता है.

कब ज्यादा बढ़ सकती है ये परेशानी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि लड़कियों में पीरियड्स शुरू होने के शुरुआती सालों में

मोटापा बढ़ने पर

अनियमित खानपान होने पर

ज्यादा जंक फूड खाने पर

फेशियल हेयर आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

इन कारणों को नजरअंदाज करते हैं लोग



एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोटापा बढ़ने पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है. कुछ मामलों में एड्रिनल ग्लैंड ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने लगती है. हाइपोथैलेमिक–पिट्यूटरी–एड्रि नल सिस्टम की गड़बड़ी भी वजह हो सकती है.

मेडिकल ट्रीटमेंट

यह एक ओरल मेडिसिन है जो एंड्रोजन को ब्लॉक करती है. यह PCOS के कारण बढ़े फेशियल हेयर में बहुत असरदार होती है.यह डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए

बालों की ग्रोथ को धीमा करती है, लगातार इस्तेमाल से अच्छा परिणाम मिलता है. यह ट्रीटमेंट तब तक चलता है जब तक हार्मोनल समस्या बनी रहती है















(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)