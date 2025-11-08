Remove Facial Hair: चेहरे से अनचाहे बाल कैसे हटाएं, अलसी समेत ये 3 बीज करेंगे मदद, एक्सपर्ट से जानिए कैसे

How To Remove Facial Hair Permanently: आजकल की भागदौड़ और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख पाती. जिसके हार्मोनल असंतुलन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (PCOS) जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है. इसके कारण महिलाओं के चेहरे पर अनचाहे बाल निकलने लगते हैं, जो न सिर्फ लुक बिगाड़ते हैं, बल्कि कॉन्फिडेंस भी कम कर देते हैं. चेहरे पर अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए थ्रेडिंग और वैक्सिंग जैसे ट्रीटमेंट्स हर बार कराना आसान नहीं होता. ऐसे में अगर आप भी चेहरे से अनचाहे बालों से परेशान हैं, तो एक्सपर्ट ने बताया है कि कुछ बीजों के सेवन से कैसे बालों को दूर किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- Shahnaz Husain Skin Care Tips: सर्दियों में चेहरे पर झाइयां क्यों बढ़ जाती हैं, इन्हें कम करने के लिए क्या करें? ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बताए घरेलू उपाय

पीसीओएस एक्सपर्ट ड्रू बेयर्ड के मुताबिक, महिलाओं के चेहरे पर अनचाहे बाल पीसीओएस यानी हार्मोनल असंतुलन के कारण होता है. नोवम पीसीओएस के मालिक और पीसीओएस मेन्टर, ड्रू बेयर्ड ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 3 चीजों के बारे में बताया, जो पीसीओएस से जुड़े चेहरे के बालों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

अलसी के बीज

अलसी के बीज ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं, जो एंड्रोजन हार्मोन को कम करने में मदद कर सकते हैं. ड्रू बेयर्ड के मुताबिक, अलसी के बीजों का सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन के लेवल पर प्रभाव पड़ता है और हाइपरएंड्रोजेनिज़्म से जुड़े लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है.

चिया सीड्स न केवल एंटी-इफ्लेमेटरी होते हैं, बल्कि फाइबर और ओमेगा-3 से भी भरपूर होते हैं. नेटएमडीएस के अनुसार, चिया सीड्स पीसीओएस के लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे अनचाहे बालों को कम किया जा सकता है.

अखरोट जिंक और ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं, जो पीसीओएस के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं. अखरोट का सेवन करने से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है और इंसुलिन प्रतिरोध में सुधार होता है.

चेहरे से अनचाहे बालों को कम करने के लिए ग्रीन टी का सेवन लाभकारी हो सकता है. ग्रीन टी पीने से टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन के लेवल को कम करने में मदद मिलती है, जो पीसीओएस के लक्षणों को कम करने में मदद करता है और अनचाहे बालों से छुटकारा मिल सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.