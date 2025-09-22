लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में क्या खाना चाहिए?

Low Carbohydrate Diet Kya Hai: आज के समय में लोग फिट रहने के लिए तरह-तरह के डाइट प्लान को अपनाते हैं और इन्हीं में से एक डाइट प्लान जो काफी चर्चा में बना हुआ है वो है लो कार्ब डाइट. इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन किया जाता है और ब्रेड, चावल, आलू, मिठाई और चीनी जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त चीजों का सेवन कम किया जाता है. ऐसे में अगर आप इस डाइट को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचा सकते हैं. यह डाइट न सिर्फ वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और एनर्जी लेवल को बढ़ाने में भी कारगर है. तो चलिए जानते हैं लो कार्ब डाइट क्या है? इसमें क्या खाया जाता है? और इसके बड़े फायदे क्या हैं?

लो कार्ब डाइट क्या है?

लो कार्ब डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है और प्रोटीन, फैट की मात्रा ज्यादा होती है. तो चलिए अब जानते हैं इस डाइट में क्या-क्या खाना चाहिए?

लो कार्ब डाइट में क्या खाना चाहिए?

इस डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और ब्रोकोली, नट्स और बीज जैसे बादाम अखरोट और चिया सीड्स, अंडा, चिकन, मछली, घी, नारियल तेल और जैतून का तेल जैसी चीजों को आप अपनी थाली का हिस्सा बना सकते हैं.

लो कार्ब डाइट के फायदे?

वजन: लो कार्ब डाइट से शरीर में इंसुलिन का स्तर कंट्रोल रहता है, जिससे फैट आसानी से बर्न होने लगता है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो यह डाइट आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है.

ब्लड शुगर: डायबिटीज के मरीजों के लिए यह लो कार्ब डाइट बेहद लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें शुगर और हाई कार्ब फूड कम होते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखा जा सकता है.

हार्ट हेल्थ: लो कार्ब डाइट कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है और दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे अटैक और स्ट्रोक का खतरा कर सकती है. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इस डाइट को अपने रूटीन में शामिल किया जा सकता है.

एनर्जी: कम मात्रा में कार्ब्स लेने से बॉडी एनर्जी के लिए फैट का इस्तेमाल करती है, जिससे दिनभर थकान महसूस नहीं होती और मेंटल क्लेरिटी बनी रहती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)