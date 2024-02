कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को मानते हैं अनहेल्दी और मोटापा बढ़ने का रहता है डर, तो आप कर रहे हैं सबसे बड़ी गलती, जानिए

आमतौर पर वर्कआउट से पहले और बाद में प्रोटीन का सेवन किया जाता है. हालांकि, कार्ब्स को प्रोटीन के साथ मिलाने से परफॉर्मेंस के साथ-साथ रिकवरी में भी सुधार हो सकता है. आपका शरीर कार्ब्स को फ्यूल के रूप में उपयोग करता है और आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है.

2. ब्रेन और बॉडी को एनर्जी मिलती है

कार्ब्स आपके शरीर को एनर्जी देते हैं, जिसका उपयोग आपका शरीर ब्रेन, मसल्स और अंगों को फ्यूल देने के लिए करता है. अपनी डाइट में सही कार्ब्स शामिल करने से आपको एनर्जी बनाए रखने में मदद मिल सकती है. दूसरी ओर, लो कार्ब डाइट फॉलो करने से आपको थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है. यह भी पढ़ें: 100 साल जीने के लिए खाएं ये सस्ती और आसानी से मिलने वाली 6 चीजें, इन गलतियों से बचें

3. न्यूट्रिशनल कमियों को रोकता है

फल और सब्जियां पोषक तत्वों का सबसे अच्छा स्रोत हैं. ज्यादातर फल, सब्जियां और साबुत अनाज कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं. इसलिए अपनी डाइट से कार्ब्स के इन स्रोतों को खत्म करने से आप जरूरी पोषक तत्वों की कमी से जूझ सकते हैं.

4. बहुत ज्यादा खाने से रोकता है

कार्ब्स आपके ब्लड शुगर लेवल और भूख को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं. इससे आपको क्रेविंग को रोकने में मदद मिल सकती है. पर्याप्त कार्ब्स का सेवन न करने से भूख लग सकती है, तेज क्रेविंग हो सकती है और आप ज्यादा खाने पर मजबूर हो सकते हैं. यह भी पढ़ें: एक्स्पायर मेडिकल सिरप को फेंकने की बजाय इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, बचेगा पैसा और काम भी चकाचक

5. हेल्दी पाचन को बढ़ावा मिलता है

फाइबर एक प्रकार का कार्ब है जिसकी आपके शरीर को हेल्दी पाचन को बनाए रखने में मदद मिलती है. कार्बोहाइड्रेट खाने से कब्ज को रोकने और दूसरी पाचन समस्याओं को रोकने में मदद मिल सकती है.

हालांकि कार्ब्स का सही सोर्स चुनना जरूरी है. साबुत अनाज, फलियां, फल, सब्जियां और ब्राउन राइस कुछ अच्छे कार्ब्स हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं और अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. दूसरी ओर, ब्रेड, बेक्ड फूड्स, प्रोसेस्ड आटा, शुगरी ड्रिंक्स और बहुत ज्यादा कार्ब्स के प्रोसेस्ड स्रोतों से बचना बुद्धिमानी है.

