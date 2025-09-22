भुनी मूंगफली खाने के बड़े फायदे

Roasted Peanuts Benefits: मूंगफली सुपरफूड लिस्ट में शामिल है और हो भी क्यों न? इसमें मौजूद प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. वहीं, अगर आप इसे भूनकर कर खाते हैं, तो इसका स्वाद और पोषक तत्व दोनों और निखर जाते हैं. इसका सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर दिल को हेल्दी रखने में मदद बेहद मददगार साबित हो सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं भुनी मूंगफली खाने से शरीर को कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं और इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल किया जा सकता है.

Mungfali Khane Ke Kya Fayde Hain | Mungfali Ko Bhunkar Khane Ke Fayde | What Are The Five Benefits Of Peanuts

भुनी हुई मूंगफली खाने के क्या फायदे हैं

प्रोटीन: भुनी मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है. इसे सुबह खाने से न केवल शरीर को एनर्जी मिलती है, बल्कि लंबे समय तक पेट भी भरा रहता है. इसका सेवन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने और शरीर के विकास के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इतना ही नहीं, शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन विकल्प हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: अजवाइन का पानी उबालकर पीने से क्या होता है?

हड्डियां: भुनी मूंगफली कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम जैसे तत्वों से भरपूर होती है, जो हड्डियों और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकती है. अगर आप दांत या हड्डी के दर्द से परेशान रहते हैं तो भुनी मूंगफली का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

डायबिटीज: मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद कर सकती है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद माना जा सकता है.

स्किन: भुनी मूंगफली में पाया जाने वाला विटामिन ई, बायोटिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को अंदर से साफ रखकर स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आप मुंहासे और झुर्रियों जैसी दिक्कतों से राहत पाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से भुनी मूंगफली का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

हार्ट: भुनी मूंगफली में मौजूद हेल्दी फैट मोनोअनसैचुरेटेड फैट और एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भुनी मूंगफली को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.

Watch Video: ई-सिगरेट सेहत के लिए कितनी खतरनाक? डॉक्टर ने बताए नुकसान

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)