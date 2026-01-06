ठंड में शरीर को कैसे गर्म करें? बाबा राम देव ने बताए कमाल के 5 उपाय, नहीं पड़ेगी मोटे-मोटे कपड़े पहनने की जरूरत

Baba Ramdev Upay: सर्दियों के मौसम ने पूरी तरह दस्तक दे दी है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. ऐसे में खुद को ठंड से बचाने के लिए ज्यादातर लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, जबकि कुछ लोग लेयर्स में कपड़े पहनना ज्यादा बेहतर मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर सर्दियों में कुछ चीजों का सही तरह से सेवन कर लिया जाए तो आपका शरीर नेचुरली गर्म रहेगा और आपको मोटे-मोटे कपड़े पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इसी के चलते आज हम आपको ऐसे 5 कमाल के उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से शरीर खुद गर्म बना रहेगा. इसकी जानकारी बाबा रामदेव ने अपने यूट्यूब चैनल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. हल्दी-अदरक और गर्म पानी

बाबा रामदेव बताते हैं कि आप थोड़ी सी हल्दी और अदरक का सेवन सुबह-सुबह गर्म पानी के साथ कर लें, इससे शरीर गर्म बना रहेगा. साथ ही इसमें एंटीऑक्सिडेंट और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं और शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं.

बाबा रामदेव के अनुसार सर्दियों में बॉडी को गर्म रखने के लिए रोज सुबह 5 बादाम और 5 काली मिर्च का सेवन करना भी फायदेमंद होता है. साथ ही इससे सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं.

शरीर को नेचुरली गर्म बनाए रखने के लिए आप रोजाना सुबह गर्म पानी के साथ शिलाजीत का सेवन भी कर सकते हैं. इससे ठंड नहीं लगती है और पूरे दिन बॉडी में एनर्जी भी बनी रहती है. यह उपाय काफी ज्यादा कारगर माना जाता है.

बाबा रामदेव के अनुसार सर्दियों में शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए केसर का सेवन भी बहुत लाभदायक माना जाता है. इसके लिए आप सुबह-सुबह केसर के 3-4 धागे रोज मुंह में डाल लें. इससे सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है.

बॉडी को नेचुरली गर्म रखने के लिए च्यवनप्राश खाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है. इससे इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, साथ में पाचन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं. इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए भी यह काफी ज्यादा मददगार होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.