पेट के कीड़े कैसे मारें? बच्चे हों चाहे बड़े डॉक्टर ने बताए पेट के कीड़े मारने का कारगर घरेलू उपाय

How to Kill Stomach Worms Naturally: अक्सर आपने देखा होगा बच्चों के पेट में छोटे-छोटे कीड़े जन्म ले लेते हैं. आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक पेट में कीड़े होना एक आम समस्या बन गई है. ये पेट के कीड़े कई कारणों से हो सकते हैं. बहुत ज्यादा मीठा खाना, शरीर में पोषण की कमी, गंदगी, दूषित पानी या खाना खाने से पैदा होते हैं. ठीक से खाना खाने के बाद भी अगर बच्चे की सेहत न बन रही हो, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कहीं बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं हैं. क्योंकि, ये पेट के कृमि हमारे द्वारा खाए जाने वाले पोषक तत्वों, भोजन और से ही अपना पोषण लेते हैं, जिससे खाना शरीर पर नहीं लगता और बच्चे दुबले-पतले दिखते हैं.

पेट के कीड़े न केवल पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि कमजोरी, भूख न लगना, पेट दर्द, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी जैसी समस्याएं भी पैदा करते हैं. कई बार लोग पेट के कीड़े मारने की दवा लेते हैं या पेट के कीड़े मारने के घरेलू उपाय आजमाते हैं. पेट के कीड़े के लक्षण पहचानकर आप घरेलू नुस्खों की मदद से पेट के कीड़ों का खात्मा कर सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए.

इंस्टाग्राम पर डॉक्टर वैद्य मिहिर खत्री ने पेट के कीड़े मारने के कुछ कारगर घरेलू नुस्खों के बारे में बताया है, जिन्हें आप भी घर पर आसानी से आजमा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं.

पेट में कीड़े होने के लक्षण - (Symptoms of Stomach Worms)

बार-बार पेट दर्द होना

भूख न लगना या बहुत ज्यादा लगना

वजन कम होना

मल में कीड़े दिखना

रात में दांत पीसना

गुदा में खुजली होना

चिड़चिड़ापन और थकान

पेट के कीड़े मारने के घरेलू उपाय - (Home Remedies to Kill Stomach Worms)

डॉक्टर खत्री कहते हैं, कि अजवाइन और गुड़ का कॉम्बिनेशन पेट के कीड़ों का खात्मा करने में मददगार साबित हो सकता है. इसके लिए आपको करना ये है कि अजवाइन का पाउडर बनी लीजिए और गुड़ को लिक्विड फॉर्म में रखें. इसके बाद अजवाइन का पाउडर गुड़ में मिला लीजिए और इससे छोटी-छोटी गोली बना लें. इन गोलियों को 2-2 सुबह खाली पेट लेनी हैं उसके बाद 20 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है. बच्चों के लिए 2 गोली पर्याप्त हैं और ये उपाय आपको 5 से 7 दिन तक करना है.

पेट में कीड़े न हों इसके लिए पेट साफ होना भी जरूरी है. इसलिए रात में बच्चों को आधा चम्मच हरड़ पाउडर पीने लायक गर्म में दें. डॉक्टर ने बड़ों के लिए एक चम्मच लेने की सिफारिश की. इसके साथ ही आप बच्चे को आधा चम्मच कैस्टर ऑयल दें और बड़े एक चम्मच ले सकते हैं. ये पेट की गंदगी को साफ करने में मदद करते हैं.

पेट के कीड़े मारने के कुछ अन्य घरेलू नुस्खे:

रोज सुबह खाली पेट 1-2 कली लहसुन चबाने से पेट के कीड़े मरते हैं. लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और एंटीपैरासिटिक गुण होते हैं.

कद्दू के बीजों में मौजूद कंपाउंड पेट के कीड़ों को बाहर निकालने में मदद करता है. इन्हें पीसकर शहद के साथ मिलाकर दें.

कच्चा पपीता पेट के कीड़ों को खत्म कर सकता है. एक चम्मच पपीता का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर सुबह दें.

नींबू का रस और थोड़ा नमक मिलाकर पीने से पेट साफ होता है और कीड़े मरते हैं. यह उपाय हफ्ते में 2 बार किया जा सकता है.

