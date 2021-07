डायबिटीज रोगी अपने Blood Sugar Level को कंट्रोल करने के लिए रात को इन स्नैक्स का सेवन करें

Late Night Snacks For Diabetics: सोने से पहले लेट नाइट स्नैक्स शुगर लेवल को बैलेंस कर सकता है.

What To Eat At Night For Diabetes: सोने से पहले एक हाई प्रोटीन, लो फैट स्नैक्स डायबिटीज वाले लोगों को रात भर अपने ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करने में मदद कर सकता है. हर किसी का ब्लड शुगर लेवल रात भर बदलता रहता है. टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में, ये उतार-चढ़ाव सुबह ब्लड शुगर लेवल या हाइपरग्लेसेमिया का कारण बन सकते हैं. सोने से पहले एक लेट नाइट स्नैक्स इन लेवल को बैलेंस करने में मदद कर सकता है. डायबिटीज वाले लोगों के लिए रात के समय स्नैक्स करना एक अच्छा विचार हो सकता है जो रात भर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं. यहां ऐसे ही कुछ डायबिटीज फ्रेंडली लेट नाइट स्नैक्स के बारे में बताया गया है.

डायबिटीज रोगी रात को खाएं ये फूड्स | Diabetics Eat These Foods At Night