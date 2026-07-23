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मौसम है या किसी विटामिन की कमी, क्या है शरीर में खुजली की वजह? इस तरह पा सकते हैं राहत

बार-बार हो रही खुजली से परेशान हो चुके हैं? जानिए इसके पीछे की वजह मौसम है या शरीर में किसी विटामिन की कमी.

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मौसम है या किसी विटामिन की कमी, क्या है शरीर में खुजली की वजह? इस तरह पा सकते हैं राहत
बार-बार खुजली क्यों होती है?
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बारिश के दिनों में अक्सर लोगों में खुजली की समस्या होती है. कई बार भीगे कपड़े पहन लेने से भी ऐसा होता है. इसके कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे एलर्जी, खाने-पीने की चीजों से परेशानी, हार्मोन का असंतुलन या फिर कोई कॉस्मेटिक्स. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्किन में सेंसिटिविटी या खुजली का कारण किसी पोषक तत्व की कमी भी हो सकती है? कुछ विटामिन्स की कमी से भी स्किन पर खुजली होती है. इस विटामिन की डेफिशियेंसी आपकी स्किन पर खुजली और ड्राइनेस की वजह बन सकती है. आइए जानते हैं कि वो कौन सा विटामिन है, जिसकी कमी से खुजली होती है.

खुजली क्यों होती है? | Kis Vitamin Ki Vajah Se Khujli Hoti Hai

विटामिन D | Vitamin D

रूखी और खुजली वाली स्किन अक्सर विटामिन D की कमी का संकेत होती है. चूंकि विटामिन D स्किन के धूप के संपर्क में आने और त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसलिए सर्दियों या बारिश के महीनों में, जब धूप कम मिलती है, तो लोगों को अक्सर रूखी और खुजली वाली त्वचा की समस्या होती है और वे इसे ठंडे मौसम का असर मान लेते हैं. हालांकि, इसका असली कारण विटामिन D की कमी हो सकता है.

विटामिन D की गंभीर कमी और अन्य कारणों से एक्जिमा और सोरायसिस जैसी ऑटोइम्यून बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए शुरुआती लक्षणों को पहचानना फायदेमंद होता है. आप तैलीय मछली, अंडे और ऑर्गन मीट (जैसे लिवर) जैसे खाद्य पदार्थों से भी विटामिन D ले सकते हैं. अगर समस्या का कारण विटामिन D की कमी है, तो अधिक लालिमा और खुजली वाली जगहों पर विटामिन D वाले तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

दूसरे विटामिन जिनकी कमी से होती है खुजली

विटामिन B12 और विटामिन A दोनों की कमी से त्वचा में खुजली हो सकती है, इसलिए अगर आपको लंबे समय से त्वचा में खुजली की समस्या हो रही है, तो इन विटामिन के लेवल की जांच करवाना फायदेमंद हो सकता है. यह जांच यह पता लगाने में मदद करेगी कि क्या आपकी स्किन की संवेदनशीलता और खुजली के कारण इन विटामिन की कमियां हैं.

 आयरन की कमी और त्वचा में खुजली | Iron Deficiency

आयरन की कमी का संबंध ज्यादातर थकान, खराब ब्लड सर्कुलेशन, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और बालों के झड़ने से होता है, लेकिन इससे त्वचा में खुजली भी हो सकती है. अच्छी बात यह है कि अगर समस्या का कारण आयरन की कमी है, तो आयरन का सेवन बढ़ाने से खुजली कम हो सकती है.

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