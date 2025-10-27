सर्दियों में इन 5 तरीकों से करें रूखी और खुजली वाली त्वचा की देखभाल, चेहरा रहेगा खिला-खिला और चमकदार

Winter skin care tips for dry skin : सर्दियों का मौसम आते ही हमारी त्वचा रूखी और बेजान होने लगती है. ठंडी हवाएं त्वचा की नमी छीन लेती हैं, जिससे खुजली और खिंचाव महसूस होता है. ऐसे में चेहरे की रौनक कहीं खो जाती है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं 5 आसान और असरदार तरीके, जिनसे आप सर्दियों में भी अपनी त्वचा को खिला-खिला और चमकदार बनाए रख सकते हैं.

ड्राई स्किन के लिए विंटर स्किन केयर - Winter Skin Care for Dry Skin

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह आपकी त्वचा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. गर्म पानी त्वचा के नैचुरल ऑयल्स को खत्म कर देता है, जिससे त्वचा और भी रूखी हो जाती है. इसलिए, हमेशा गुनगुने पानी से ही नहाएं. नहाने के तुरंत बाद, जब त्वचा हल्की गीली हो, तभी मॉइश्चराइजर या बॉडी लोशन लगा लें. इससे त्वचा में नमी बनी रहेगी.

सर्दियों में आपकी त्वचा को सबसे ज्यादा जरूरत मॉइश्चराइजर की होती है. दिन में कम से कम दो बार मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं. ऐसे मॉइश्चराइजर चुनें जिनमें शिया बटर, ग्लिसरीन या हायलुरोनिक एसिड जैसी चीजें हों, क्योंकि ये त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं. आप चाहें तो नारियल तेल, बादाम तेल या जैतून के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. रात को सोने से पहले भी त्वचा को मॉइश्चराइज करना न भूलें.

आपकी त्वचा की सेहत काफी हद तक आपके खान-पान पर भी निर्भर करती है. सर्दियों में अपनी डाइट में मौसमी फल और सब्जियों को जरूर शामिल करें. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीजें खाने से त्वचा को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलती है. इसके अलावा, ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले फूड्स जैसे मछली, अंडे और बादाम भी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. और सबसे जरूरी बात, खूब सारा पानी पिएं. पानी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखता है.

केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह घर पर बने नैचुरल फेस पैक का इस्तेमाल करें. ये आपकी त्वचा को बिना किसी नुकसान के पोषण देंगे.

केला और मलाई

पके हुए केले को मैश करके उसमें थोड़ी सी मलाई और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं. यह पैक ड्राई स्किन को स्मूद और चमकदार बनाता है.

एलोवेरा और शहद

एलोवेरा जेल में शहद मिलाकर लगाने से त्वचा हाइड्रेट होती है और रूखापन कम होता है.

दूध और हल्दी

कच्चे दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं. यह पैक त्वचा को नमी देने के साथ-साथ रंगत भी निखारता है.

कुछ और जरूरी बातें

बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना न भूलें, क्योंकि सर्दियों की धूप भी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है.

ऊनी कपड़े सीधे त्वचा पर पहनने से बचें, क्योंकि इससे खुजली बढ़ सकती है. ऊनी कपड़ों के नीचे कॉटन के पतले कपड़े पहनें.

बहुत ज्यादा स्क्रब करने से बचें, इससे त्वचा का रूखापन बढ़ सकता है. हफ्ते में एक बार हल्के हाथों से स्क्रब करना काफी है.

इन आसान टिप्स को अपनाकर आप सर्दियों में भी अपनी रूखी और खुजली वाली त्वचा की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं और पा सकते हैं एक खिला-खिला और चमकदार चेहरा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)