विटामिन डी की कमी कैसे दूर करें? इन 4 फूड्स को जरूर खाएं

Vitamin D Ki Kami Kaise Puri Kare: यहां कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया गया है जो विटामिन डी की कमो को पूरा करने में मदद कर सकते हैं.

How can I raise my vitamin D levels quickly?

Vitamin D Ki Kami Kaise Puri Kare: आज के समय में कम धूप में बैठने और बदलते लाइफस्टाइल के कारण शरीर में विटामिन डी की समस्या आम हो गई है. शरीर में विटामिन डी की कमी कमजोर हड्डियां, थकान और दर्द का कारण बन सकती है. अगर भी शरीर में विटामिन डी की कमी को कैसे दूर करें? इसके सवाल गूगल पर ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. यहां कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया गया है जो विटामिन डी की कमो को पूरा करने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वो पौष्टिक और स्वादिष्ट फूड्स. 

विटामिन डी के स्तर को जल्दी कैसे बढ़ाएं?

मशरूम: मशरूम विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स है. अगर आप इसे अपमनी डाइट में शामिल करते हैं तो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं. 

टोफू: सोया से बना टोफू शाकाहारियों के लिए प्रोटीन और विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है. आप चाहें, तो इसे सलाद, सूप या सब्जियों में मिलाकर खा सकते हैं. यह विटामिन डी की कमी को पूरा करने के साथ शरीर को और भी कई तरह की दिक्कतों से दूर रख सकता है.

अंडे की जर्दी: अंडे की जर्दी में विटामिन डी तो होता ही है इसके साथ प्रोटीन, विटामिन बि12 और सेलेनियम भी पाया जाता है. सुबह के नाश्ते में उबला या ऑमलेट के रूप में अगर आप अंडे को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है.

सी फूड: मछलियों में विटामिन डी की अच्छी मात्रा पाई जाती है. जैसे सैलमन, ट्यूना, और मैकेरल. अगर आप मांसाहारी हैं, तो इन मछलियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

