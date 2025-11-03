किस विटामिन की कमी से चिड़चिड़ापन होता है?

Chidchidapan Kyon Hota Hai: आजकल की भागदौड़ भरी जिदंगी में स्ट्रेस, थकान और चिड़चिड़ापन एक आम समस्या बन गई है. कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये समस्या काम के दबाव के चक्कर मे या नींद न पूरी होने के कारण होती है, लेकिन ये सच नहीं है. बार-बार चिड़चिड़ापन महसूस होने के पीछे कारण शरीर में किसी विटामिन की कमी हो सकती है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने शरीर में विटामिन और मिनरल की जब कमी होती है, तो हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि हमारा मूड और मानसिक संतुलन भी प्रभावित होता है. इसलिए आज हम आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं किस विटामिन की कमी से चिड़चिड़ापन बढ़ता है.

चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए क्या खाएं?

विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी: शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. इसमें विटामिन बी1, बी6, बी9 और बी12 जैसे कई जरूरी विटामिन शामिल हैं. ये विटामिन नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं और जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है, जिससे मूड स्विंग्स, तनाव, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है. शरीर में इसकी कमी पूरी करने के लिए आप अपनी डाइट में अंडे, दूध, दही, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, एवोकाडो और मछली और चिकन जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं.

विटामिन डी की कमी: विटामिन डी को “सनशाइन विटामिन” के नाम से ही जाना जाता है. शरीर में इसकी कमी केवल हड्डियों को ही कमजोर नहीं करती, बल्कि मूड पर भी गहरा असर डाल सकती है. शरीर में विटामिन डी की कमी से दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर कम हो सकता है, जो दिमाग को खुश और शांत बनाए रखने में मदद करता है. शरीर में इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए रोजाना 15 से 20 मिनट धूप में बैठना जरूरी है. इसके अलावा अपनी डाइट में दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद को शामिल कर सकते हैं. आप चाहें, तो मछली और अंडे की जर्दी का भी सेवन कर सकते हैं.

