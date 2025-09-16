किस विटामिन की कमी से आता है चिड़चिड़ापन?

Vitamin Deficiency: जीवन उतार-चढ़ाव से भरा एक सिलसिला है, लेकिन कभी-कभी इन उतार-चढ़ाव में काफी चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लगता है. एक पल आप उड़ान भर रहे होते हैं, तो अगले ही पल आप बेचैनी महसूस करने लगते हैं. बता दें, ऐसा विटामिन की कमी से हो सकता है. ऐसे में आज हम आपको उस विटामिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कमी से चिड़चिड़ापन या मूड स्विंग होता है. आइए जानते हैं.

चिड़चिड़ापन कई विटामिनों की कमी के कारण हो सकता है, खासकर विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी के कारण, क्योंकि ये मूड को नियंत्रित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में भूमिका निभाते हैं. चिड़चिड़ापन से जुड़े अन्य विटामिनों में विटामिन B1 (थायमिन) और विटामिन डी शामिल हैं. पत्तेदार साग, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार या विटामिन डी के लिए सुरक्षित धूप में रहने से इन कमियों को दूर करने में मदद मिल सकती है.

विटामिन B6,B12, B1,D के कारण होता है चिड़चिड़ापन-

1. कैसे दूर करें विटामिन B6 की कमी- (How to overcome the deficiency of Vitamin B6)

विटामिन B6 की कमी को दूर करने के लिए, मछली, मुर्गी, केले, आलू और फोर्टिफाइड अनाज खाने की सलाह दी गई है.

2. कैसे दूर करें विटामिन B12 की कमी- (How to overcome the deficiency of Vitamin B12)

विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए, मांस, मछली, अंडे और डेयरी जैसे B12 युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है.

3. कैसे दूर करें विटामिन B1 की कमी- (How to overcome the deficiency of Vitamin B1)

विटामिन B1 (थियामिन) की कमी को दूर करने के लिए, आपको डॉक्टर की ओर से बताई गई थियामिन की खुराक लेनी चाहिए. इसी के साथ अपनी डाइट में साबुत अनाज, मेवे, फलियां और लीन मीट को शामिल करें. साथ ही शराब और कैफीन का सेवन कम से कम करें.

4. कैसे दूर करें विटामिन D की कमी- (How to overcome the deficiency of Vitamin D)

विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए, आपको धूप में ज्यादा समय बिताना चाहिए, विटामिन D से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे फैटी मछली और फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट खाने चाहिए, और डॉक्टर से पूछकर विटामिन D सप्लीमेंट लेने पर विचार करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)