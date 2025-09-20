विज्ञापन
आपकी रोज की ये 5 गलत आदतें, किडनी को कर सकती हैं डैमेज, आज से लीजिए सुधार

आज हम आपको यहां पर 5 ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं, जिसे समय रहते आपको सुधार लेना चाहिए. तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

ज्यादा शराब और धूम्रपान किडनी की फंक्शनिंग को कम करके बीपी को बढ़ा सकते हैं.

Bad habits that affects health : किडनी हमारे शरीर का अहम हिस्सा है. जिसका काम शरीर के टॉक्सिन्स को मल मूत्र के सहारे बाहर निकलना है. इसके अलावा यह अंग पानी, सोडियम, पोटैशियम और अन्य खनिजों के बीच बैलेंस बनाए रखता है. लेकिन हमारी लाइफस्टाइल की कुछ गलतियां इन्हें धीरे-धीरे डैमेज कर सकती हैं. इसलिए आज हम आपको यहां पर 6 ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे समय रहते आपको सुधार लेना चाहिए...

कौन सी 6 आदतें किडनी कर सकती हैं डैमेज

  1. बिना डॉक्टर की सलाह पर नियमित सिरदर्द, बदन दर्द या मासिक धर्म में ऐंठन की समस्या से आराम पाने के लिए ली गई पेनकिलर किडनी को डैमेज कर सकती है.
  2. ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, नमकीन का सेवन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जो गुर्दों को खराब कर सकता है. 
  3. इसके अलावा शरीर में पानी की कमी भी गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है. क्योंकि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है. इसलिए हर दिन कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं.
  4. ज्यादा शराब और धूम्रपान किडनी की फंक्शनिंग को कम करके बीपी को बढ़ा सकते हैं. इसलिए आपको इन आदतों को छोड़ने या कम करने की कोशिश करनी चाहिए. 
  5. पेशाब ज्यादा देर रोककर रखने से भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है. इससे गुर्दों पर दबाव पड़ता है. इससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है. 
  6. फिजिकल एक्टिविटी की कमी मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ती हैं, जो गुर्दों के लिए हानिकारक हैं. इसलिए हर दिन कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज जरूर करें.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

