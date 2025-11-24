खुश रहने के 5 सीक्रेट्स जान लीजिए, कभी नहीं होंगे दुखी मन रहेगा हमेशा हैप्पी

Secrets of happiness : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना किसी चुनौती से कम नहीं है. छोटी-छोटी बातों पर हम दुखी हो जाते हैं और मन उदास रहने लगता है. हर इंसान सिर्फ खुशी ही चाहता है, लेकिन वह खुशी कहां मिलेगी, यह बहुत कम लोग जानते हैं. ऐसे में आज हम आपको 5 आसान खुश रहने के 'सीक्रेट्स' बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लिया, तो यकीन मानिए, आपका मन हमेशा हैप्पी रहेगा और दुख आपके पास भटक भी नहीं पाएगा.

खुश रहने के 5 सीक्रेट्स

खुश रहने का सबसे पहला और आसान सीक्रेट है- शुक्रगुजार होना. जो आपके पास है, उसे देखिए. दूसरों की बड़ी गाड़ी या बड़े घर को देखकर जलने के बजाय, अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें. जब आप छोटी-छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं, तो यह आदत मन को तुरंत शांति देती है.

पुरानी बातों का बोझ और आने वाले कल की चिंता, ये दो चीजें हमें सबसे ज्यादा दुखी करती हैं. बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता और कल को लेकर सिर्फ प्लान बना सकते हैं, चिंता नहीं. इसलिए, बीते हुए को भूल जाइए और कल की टेंशन लेना बंद करें. जब आप 'आज' (Present) में जीना शुरू करते हैं, तो तनाव कम होता है और खुशी खुद ब खुद मिल जाती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की 'परफेक्ट' लाइफ देखकर अपनी जिंदगी को कम मत आंकिए. यह दुनिया एक रेस नहीं है, बल्कि हर किसी की अपनी जर्नी है. अपनी तुलना किसी और से न करें. आप जैसे हैं, बेहतरीन हैं. जब आप दूसरों से कॉम्पटीशन करना छोड़ देते हैं, तो आधा दुख अपने आप खत्म हो जाता है.

किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद करके देखिए, जो खुशी और संतोष (Satisfaction) मिलता है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता. दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाकर देखिए, आपके चेहरे पर अपने आप खुशी आ जाएगी. यह एक ऐसा सीक्रेट है, जो आपके मन को सच्चा सुकून देता है.

अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. अच्छी नींद लें, थोड़ा टहलें या एक्सरसाइज करें और अपनी पसंद का कोई काम करें. जब आप खुद को तंदुरुस्त (Fit) रखते हैं, तो मन अपने आप खुश रहता है. याद रखें, एक स्वस्थ शरीर में ही एक खुश मन रह सकता है.

यह भी पढ़ें

सर्दियों में नहाने से पहले या बाद में लगाएं सरसों का तेल? जानिए सही तरीका

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)