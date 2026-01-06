विज्ञापन
ISRO में इंजीनियर था शख्स, अब बन गया रेस्टोरेंट में मैनेजर, बताया क्यों छोड़नी पड़ी स्पेस एजेंसी की नौकरी

कभी रॉकेट और सैटेलाइट की असेंबली और आज रेस्टोरेंट की शांति...सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक रेस्टोरेंट मैनेजर खुद को ISRO का पूर्व साइंटिस्ट बताता है. उनकी एक बात ने वैज्ञानिकों के काम के दबाव, मानसिक सेहत और सिस्टम की हकीकत पर नई बहस छेड़ दी है.

पहले ISRO में था...अब एक रेस्टोरेंट में मैनेजर! साइंटिस्ट ने बताया- क्यों छोड़ा रॉकेट मिशन?

ISRO Scientist Viral Story: वीडियो में एक कस्टमर रेस्टोरेंट मैनेजर से सामान्य-सी बातचीत करता है. जब उससे पूछा जाता है कि वह पहले क्या करता था, तो जवाब चौंकाता है...'ISRO में रॉकेट साइंटिस्ट-इंजीनियर'. मैनेजर बताता है कि उसने करीब 16 साल तक सैटेलाइट असेंबली जैसे बेहद संवेदनशील काम किए, लेकिन लगातार तनाव ने उसे करियर ब्रेक लेने पर मजबूर कर दिया.

माइक्रोन की गलती, मिशन का खतरा (ISRO work stress)

वह बताता है कि ISRO में टॉलरेंस लेवल 0.01 या उससे भी कम होता है. एक बाल जितनी मोटाई की गलती भी पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है. ऐसे माहौल में हर दिन काम करना आसान नहीं. विशेषज्ञों के मुताबिक, स्पेस सेक्टर में काम करने वाले इंजीनियरों पर तकनीकी जिम्मेदारी के साथ मानसिक दबाव भी बेहद ज्यादा होता है.

सुकून बनाम शोहरत (ISRO scientist viral video)

मैनेजर कहते हैं कि, 'यहां कोई टेंशन नहीं, दिमाग शांत रहता है. उन्होंने NASA में आवेदन की बात भी बताई, लेकिन पेपरवर्क के चलते मौका नहीं मिल पाया. फिलहाल वह इस ब्रेक को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी मानते हैं. यह कहानी बताती है कि कामयाबी सिर्फ बड़े पद से नहीं, दिल के सुकून से भी मापी जाती है.

सोशल मीडिया पर बहस (ISRO engineer salary debate)

इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग-अलग दावों के साथ सामने आई है. हालांकि, यह बहस अहम है...क्या हमारे वैज्ञानिकों को पर्याप्त सपोर्ट, वेतन और वर्क-लाइफ बैलेंस मिल रहा है? यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की तस्वीर है जहां हुनर और इंसानी सुकून के बीच संतुलन ढूंढना अब जरूरी हो गया है.

