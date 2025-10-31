विज्ञापन
अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, तो फिर आप दूध की मलाई का सेवन करके गले की खिंच-खिंच से तुरंत राहत पा सकते हैं.

घरेलू नुस्खा : बहुत ज्यादा खांसी आएं तो खाएं दूध की मलाई, मिलेगा इंस्टैंट फायदा....
मलाई का ठंडा और चिकनापन गले की सूजन को शांत करता है और जलन को कम. 

Malai khane ke fayde : जब भी सर्दी-जुकाम और खांसी की शिकायत होती है- हम सबसे पहले अदरक, काली मिर्च और तुलसी का काढ़ा पीना शुरू कर देते हैं. क्योंकि ये नुस्खे सदियों से हमारी दादी-नानी इस्तेमाल करती आ रही हैं, जोकि नॉर्मल फ्लू में आपको तुरंत राहत पहुंचाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि काढ़े के अलावा एक और देसी उपाय है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है मलाई. जी हां, अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, तो फिर आप दूध की मलाई का सेवन करके गले की खिंच-खिंच से तुरंत राहत पा सकते हैं.

आज के इस आर्टिकल में हम आपको इसी नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके गले को तुरंत आराम पहुंचा सकता है...

खांसी में कैसे खाएं मलाई - How to eat Malai for cough

  • इसके लिए बस आपको 01 चम्मच ताजी मलाई 1/2 चम्मच शहद मिलाकर सुबह-शाम खाएं.
  • या फिर आप हल्के गुनगुने दूध में 1 चम्मच मलाई डालकर पिएं. यह दोनों ही मलाई खाने के तरीके आपकी खांसी को 3 से 4 दिन में ठीक कर सकते हैं. 

कैसे खांसी में पहुंचाती है मलाई आराम - How does cream provide relief from cough?

  • मलाई का ठंडा और चिकनापन गले की सूजन को शांत करता है और जलन को कम. 
  • अगर सूखी खांसी आ रही है तो फिर शहद मिलाकर खाएं, इससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी. दूध और शहद मिलकर गले को नमी पहुंचाते हैं. 
  • मलाई का सेवन बलगम को पतला करता है और आसानी से बाहर निकाल देता है. 
  • वहीं, मलाई में मौजूद गुड फैट विटामिन ए, डी शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. इसके सेवन से दोबारा खांसी जुकाम का खतरा कम होता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

