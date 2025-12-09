विज्ञापन
क्या खड़े होकर पानी पीने से होते हैं घुटने खराब? जानें ये सच या मिथक?

Khada Hokar Pani Pina Chahie Ya Nahin: खड़े होकर पानी पीने को घुटनों की हेल्थ के लिहाज से हमेशा गलत बताया गया है, चलिए जानते हैं आखिर क्या है सच?

क्या खड़े होकर पानी पीने से होते हैं घुटने खराब? जानें ये सच या मिथक?
क्या खड़े होकर पानी पी सकते हैं?

Khada Hokar Pani Pina Chahie Ya Nahin: अकसर कहा जाता है कि खड़े हो कर दूध तो पी लो, लेकिन पानी नहीं. इस पर तर्क यह दिया जाता है कि खड़े होकर पानी पीने (drinking water while standing) से घुटने खराब हो जाते हैं और उठने-बैठने में दिक्कतें होने लगती हैं. खड़े होकर पानी पीने को कई सालों से नुकसानदायक बताया जा रहा है, हालांकि पर्याप्त पानी पीना शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन बस खड़े होकर नहीं पीना चाहिए. क्या वाकई में खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दिक्कतें आती हैं? इस बात में कितनी सच्चाई और मिथक है (Drinking water while standing a Myth) चलिए जानते हैं बॉलीवुड की स्टार एक्ट्रेस करीना कपूर खान की न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर से.

खड़े होकर पानी पीने से क्या कोई समस्या है?

खड़े होकर पानी पीना गलत या मिथक? | Is Drinking Water While Standing Wrong Or A Myth?

जब न्यूट्रिशनिस्ट और डायटीशियन रुजुता दिवेकर से इस बारे में पूछा गया कि क्या खड़े होकर पानी पीने से वाकई में घुटने खराब होते हैं तो इस पर उन्होंने कहा, 'कई जगहों पर ऐसा माना जाता है. कहा जाता है कि पानी में से भी प्राण शक्ति मिलती है और अगर इसे बैठकर पीते हैं, तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा और शक्ति मिलती है. लेकिन खड़े होकर पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है. बस यह है कि अच्छी आदतें सिखाने के लिए लोगों में डर बैठाना पड़ता है और इसलिए यह चलन में आ गया कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए'. उन्होंने इसे बस एक मिथक करार दिया है, जिसका मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं है. उनका मानना है कि बैठकर पानी पीना अच्छा माना जाता है.

घुटनों में दर्द होने के कारण? | What Causes Knee Pain

उन्होंने यह भी बताया कि घुटनों में दर्द होने के कई कारण हैं, जिसमें कैल्शियम, विटामिन D और B12 की कमी के कारण ऐसा होता है. इसी के साथ लंबे समय तक बैठे रहने, एक्सरसाइज ना करने, पुरानी चोटें और उम्र के साथ आने वाले शारीरिक बदलाव के कारण भी घुटनों में दर्द होता है. मेडिकल साइंस की मानें तो पोजीशन से पानी का अवशोषण नहीं बदलता, क्योंकि पानी कार्टिलेज, हड्डियां और जोड़ों पर सीधा प्रभाव नहीं छोड़ता है. इसका डाइजेशन पर भी कोई खास असर नहीं पड़ता है.

घुटनों की देखभाल कैसे करें? | How To Take Care Of Your Knees

घुटने जाम ना पड़े जाए, इसलिए रोजाना 30 से 45 मिनट चलें. स्क्वाट्स और लंजेस जैसी एक्सरसाइज करे, धूप में बैठें और घर का खाना ही खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

