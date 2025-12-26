आप भी हैरान होंगे, ठंड में 10 मिनट तक कैसे पानी पीता है बाघ, देखें वीडियो

बाघ को प्यास लगने पर वह पानी की तलाश में निकलता है. बाघ आमतौर पर नदियों, तालाबों, या अन्य जल स्रोतों से पानी पीते हैं. प्यास बुझाने के लिए बाघ अक्सर शाम या सुबह के समय पानी पीने आते हैं, ये शिकार के लिए भी अच्छा समय होता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि बाघ का खाना खाने के बाद जमकर पानी पीछे हैं. कई बार वह लगातार 10 मिनट तक भी पानी पीते रहे हैं. यहां तक कि कोहरे से भरी सर्दियों की सुबह में भी बाघ प्यास बुझाने के लिए तलाब के किनारे नजर आते हैं, खासकर रात भर भरपेट भोजन करने के बाद.

बाघ अपनी जीभ से पानी को मुंह में उछालते हैं, जिससे तरल पदार्थ की एक धारा बन जाती है, जिसे वे तुरंत पी जाते हैं. वे 10 मिनट से अधिक समय तक बैठकर प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं. आईएएस ऑफिसर संजय सिंह ने अपने एक्‍स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें बाघ पानी पीते हुए नजर आ रहा है. इस वीडियो में दुर्लभ और मनमोहक दृश्य में घने कोहरे से ढके जंगल में कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों की सुबह एक बाघ को प्यास बुझाते हुए देखा गया. अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध बाघ एक तालाब से पानी पी रहा है.

Even on a foggy winter morning tiger need to quench thirst, especially after a hearty overnight meal. Tigers flick water into their mouths with their tongues, creating a column of liquid that they quickly consume. They can sit for over 10mins quenching thirst !!@DudhwaTR pic.twitter.com/uVK9rJUs91 — Sanjay Kumar IAS (@skumarias02) December 26, 2025

ठंड से बेपरवाह बाघ ने बड़े आराम से पानी पिया. वह 10 मिनट से अधिक समय तक तालाब के किनारे बैठा रहा, अपनी जीभ से पानी चाटता रहा, जिससे पानी की एक धारा बन गई जिसे उसने झट से पी लिया. यह दृश्य वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए एक अद्भुत अनुभव था.

विशेषज्ञों के अनुसार, बाघों को नियमित रूप से पानी पीने की आवश्यकता होती है, खासकर भरपेट भोजन के बाद. पानी बाघ की प्यास बुझाने और पाचन में सहायता करता है. पानी पीने का बाघ का यह अनूठा तरीका, अपनी जीभ से पानी को मुंह में डालना, उसकी अनुकूलन क्षमता और सूझबूझ का प्रमाण है.