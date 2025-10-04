नारियल या सरसों का? नाभि में कौनसा तेल डालें कि दूर हा जाएं बालों और स्किन की प्रॉब्लम्स

Belly button healing : पहले के जमाने में दादी-नानी अक्सर कहती थीं कि नाभि में तेल लगाओ, पेट ठीक रहेगा, स्किन अच्छी होगी. तब हम शायद इतने ध्यान से नहीं सुनते थे, लेकिन अब रिसर्च और आयुर्वेद दोनों बताते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है. नाभि में तेल लगाने से सिर्फ बाहरी सुंदरता ही नहीं, अंदरूनी सेहत भी सुधरती है.

चलिए, अब जानते हैं कि कौन सी दिक्कत के लिए कौन सा तेल आपकी नाभि के लिए बेस्ट है-

नाभि में कब कौन सा तेल डालें

अगर आपका पेट आए दिन फूला रहता है, गैस बनती है या कब्ज की शिकायत है, तो रात को सोने से पहले नाभि में 2-3 बूंद अरंडी का तेल (Castor Oi) डालो. फिर इसे हल्के हाथों से गोल-गोल मसाज करो. ये पेट को आराम देगा और आपकी पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करेगा.

वहीं, आपको पीरियड्स में दिक्कत या मूड स्विंग्स जैसी परेशानी रहती है, तो तिल का तेल (Sesame Oil) आपकी नाभि के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. ये हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है.

सूखी और बेजान स्किन है, तो नारियल का तेल (Coconut Oil) लगाओ. ये स्किन को गहराई से नमी देता है और उसे सॉफ्ट बनाता है.

जोड़ों में दर्द रहता है तो सरसों का तेल (Mustard Oil) बेस्ट है. इस तेल में ऐसे गुण होते हैं जो दर्द कम करने और सूजन घटाने में मदद करते हैं.

अगर आप भी चमकती हुई स्किन और बाल चाहते हैं, तो बादाम का तेल नाभि में लगाओ. ये स्किन को पोषण देता है और उसे अंदर से हेल्दी बनाता है, जिससे नेचुरल ग्लो आता है.

कैसे इस्तेमाल करें?

बस रात को सोने से पहले अपने चुने हुए तेल की 2-3 बूंदें अपनी नाभि में डालो. फिर अपनी उंगली से हल्के-हल्के गोल-गोल मसाज करो. कुछ देर तक मसाज करने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दो. सुबह आप फ्रेश और बेहतर महसूस करेंगे.

आपको बता दें कि यहां दिए गए नुस्खे के सुझाव इंस्टाग्राम पेज shweta_shah_nutritionist से लिया गया है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)