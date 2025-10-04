विज्ञापन
सुबह-सुबह तेल से कुल्ला करने के Nutritionist ने बताए 3 जबरदस्त फायदे, जानने के बाद आप भी करेंगे फॉलो

कुछ लोग इसे जादू मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक मिथक. लेकिन क्या सच में सुबह उठकर तेल से कुल्ला करने से आपकी सेहत में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? आइए जानते हैं.

Oil pulling health benefits : आजकल हर कोई चाहता है कि वह फिट और हेल्दी रहे. इसी कड़ी में एक पुरानी आयुर्वेदिक परंपरा, 'ऑयल पुलिंग' या 'तेल से कुल्ला', फिर से चर्चा में है. आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा. कुछ लोग इसे जादू मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक मिथक. लेकिन क्या सच में सुबह उठकर तेल से कुल्ला करने से आपकी सेहत में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? आइए जानते हैं न्यूट्रिशिनिस्ट सोनिया नारंग से...

सोनिया नारंग अपने इंस्टाग्राम पेज  'sonianarangsdietclinics' पर शेयर वीडियो में कहती हैं कि अगर आप 2 हफ्ते तक  सुबह नारियल के तेल से कुल्ला करते हैं, तो इसके एंटीबैक्टीरियल गुण सांसों की बदबू को दूर करेंगे, मसूड़ों से खून आने की समस्या से निजात मिलेगा, क्योंकि ये ओरल टिशू को सपोर्ट करते हैं. इसके अलावा सिर दर्द और बीमार कम पड़ेंगे क्योंकि ये शरीर में इंफ्लेमेशन को कम करता है.  

इन सबके के अलावा यह दांतों पर प्लाक (पीली परत) को कम करने में भी सहायक हो सकता है, जिससे आपके दांत ज़्यादा साफ दिखते हैं.

पूरे शरीर पर क्या असर?

आयुर्वेद में तो हमेशा से माना जाता रहा है कि मुंह की सेहत का असर पूरे शरीर पर पड़ता है. हालांकि, इस बारे में अभी और बड़े वैज्ञानिक शोधों की ज़रूरत है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

