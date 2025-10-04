विज्ञापन
करवा चौथ की सरगी में खाएं ये 3 चीजें, दिन भर नहीं लगेगी भूख, मजे-मजे में हो जाएगा व्रत

Karwa Chauth Sargi: सूखे मेवे जैसे कि खजूर, बादाम, अखरोट, किशमिश ऊर्जा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं और इन्हें खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और भूख भी नहीं लगती है. आप चाहे तो अपनी सरगी में इन्हें भी शामिल कर सकते हैं.

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ की सरगी में फलों को जैसे सेब, अनार, केला, पपीता को जरूर शामिल करें.

Karwa Chauth 2025: कुछ ही दिनों में करवा चौथ का व्रत आनेवाला है. हिंदू महिलाएं ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं. ये एक निर्जला व्रत होता है, जिसे करना आसानी नहीं है. पूरे दिन बिना पानी के रहने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है. उपवास रखने से पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और ऊर्जा का स्तर भी कम हो जाता है. अगर आप भी ये व्रत रखने वाली हैं, तो अपनी सेहत का भी खासा ध्यान रखें. सुबह के समय खाने वाली सरगी में नीचे बताई गई चीजों को जरूर शामिल करें. ताकि चांद आने तक शरीर की ऊर्जा कम न हो और सेहत पर बुरा असर न पड़े.

सरगी के दौरान खाएं ये चीजें, कमजोरी नहीं होगी महसूस-

1.फल जरूर करें शामिल

करवा चौथ की सरगी में आप फलों को जैसे सेब, अनार, केला, पपीता को जरूर शामिल करें. इनमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि शरीर में कमजोरी नहीं आने देते हैं.

2.नारियल पानी

करवा चौथ एक निर्जला व्रत होता है, ऐसे में दिन भर बिना पानी के रहना कठिन हो जाता है. शरीर में पानी की कमी से चक्कर तक आ सकते हैं. ऐसे में ये जरूरी है कि पूरे दिन आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे. नारियल पानी पीकर पूरे दिन शरीर को हाइड्रेटेड रखा जा सकता है. इतना ही नहीं इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं. जो कि उर्जा बनाए रखते हैं  

3. सूखे मेवे

सूखे मेवे जैसे कि खजूर, बादाम, अखरोट, किशमिश ऊर्जा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं और इन्हें खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहता है और भूख भी नहीं लगती है. आप चाहे तो अपनी सरगी में इन्हें भी शामिल कर सकते हैं.

अब जान लें उन चीजों के बारे में जिन्हें सरगी में शामिल करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकते हैं. सरगी में तली-भुनी न खाएं. इन्हें खाने से पेट में भारीपन हो जाता है और प्यास बढ़ा सकती हैं. इसी तरह से मसालेदार खाना भी न करें. 
कैफीन युक्त चीजें चाय, कॉफी डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

