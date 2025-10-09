Karwa Chauth: करवा चौथ व्रत से पहले खाएं ये चीजें, दिन पर नहीं महसूस होगी कमजोरी

हिन्दू धर्म में करवा चौथ को सुहागन स्त्रियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है. इस साल करवा चौथ 10 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा. करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह से लेकर शाम चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती हैं. फिर शाम में चांद निकलने के बाद ही वह अपना व्रत खोलती हैं. इस दिन कई जगहों पर सरगी खाने की भी परंपरा है. सरगी वो खाना है जिसे सूर्योदय से पहले खाया जाता है. तो चलिए जानते हैं सरगी में क्या व्रत से पहले क्या खाएं जिससे पूरे दिन नहीं हो कमजोरी महसूस.

करवा चौथ व्रत से पहले क्या खाएं- (Karwa Chauth Vrat Se Pahle Kya Khaye)

1. ड्राई फ्रूट्स-

करवा चौथ व्रत से पहले या सरगी में आप ड्राई फ्रूट्स को जरूर शामिल करें. बादाम, अखरोट, किशमिश जैसे मेवे के सेवन से शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होगी.

2. मिठाई-

करवा चौथ व्रत से पहले या सरगी में मिठाई खाएं. मिठाई में कार्बोहाइड्रेट होता है चीनी में अमिनो एसिड ट्रीप्टोफन होता है. ये ट्रीप्टोफन सेरोटोनिन न्‍यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाता है जिससे चक्कर नहीं आते और आप दिनभर तरोताजा महसूस कर सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

3. नारियल पानी-

सरगी का करवा चौथ व्रत से पहले आप नारियल पानी का सेवन जरूर करें. इससे शरीर को हाईड्रेटेड रखने में मदद मिल सकती है और आपको प्यास भी कम लगेगी.

4. खीरा-

खीरा को पानी का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. व्रत से पहले अपने खाने में खीरे को जरूर शामिल करें. इससे पानी की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है.

