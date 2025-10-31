बच्चे के कान का मैल कैसे साफ करें? डॉक्टर ने बताया इस तरीके से खुद पिघलकर बाहर आ जाएगी गंदगी

How do you get rid of baby ear wax at home: बच्चों की देखभाल में उनके कानों की सफाई भी एक जरूरी हिस्सा है. कई बार बच्चों के कान में मैल नजर आने लगता है, जिसे अधिकतर मां-बाप घर पर ही साफ करने लगते हैं. हालांकि, अक्सर माता-पिता इस काम में जल्दबाजी या गलत तरीका अपना लेते हैं. बच्चों के कान बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें साफ करने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. इसी कड़ी में पीडियाट्रिशियन पारुल खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बच्चों के कान से मैल साफ करने का सही तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कान का मैल क्यों बनता है?

पीडियाट्रिशियन बताती हैं, कान में बनने वाला मैल यानी ईयर वैक्स शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस है. यह वैक्स कानों को धूल-मिट्टी और कीटाणुओं से बचाने का काम करता है. लेकिन जब यह ज्यादा बन जाता है या कान के अंदर जमने लगता है, तब परेशानी हो सकती है. जैसे बच्चे को खुजली, दर्द, या सुनने में दिक्कत होना.

पीडियाट्रिशियन आगे कहती हैं, बच्चों के कान साफ करते समय कभी भी ईयर बड्स, उंगली, पिन या रूई जैसी चीजें कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए. ऐसा करने से वैक्स और अंदर धकेला जा सकता है, जिससे कान का पर्दा (Eardrum) डैमेज होने का खतरा रहता है. इसके अलावा, इससे कान में इंफेक्शन हो सकता है या सुनने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.

अगर आपको लगता है कि बच्चे के कान में मैल ज्यादा है, तो इसे साफ करने के लिए घर पर एक आसान तरीका अपनाएं. एक छोटा और साफ कपड़ा लें, उसे गुनगुने पानी में भिगोकर हल्का निचोड़ लें. अब, इस कपड़े से बच्चे के कान के बाहरी हिस्से को धीरे-धीरे साफ करें. इससे जो मैल ढीला होता है, वह अपने आप बाहर निकल आता है.

अगर बच्चे को कान में दर्द, खुजली, सूजन या सुनने में परेशानी महसूस हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. कभी-कभी मैल बहुत ज्यादा जम जाने पर उसे निकालने के लिए खास टूल्स या ईयर ड्रॉप्स की जरूरत पड़ती है, जो केवल डॉक्टर ही सही तरीके से कर सकते हैं. पीडियाट्रिशियन कहती हैं, बच्चे के कान की सफाई जरूरी है लेकिन सही तरीका अपनाना और सावधानी रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है. कान में कोई भी चीज अंदर डालने से बचें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.