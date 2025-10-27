दिल को नापसंद ये 5 शहर! भारत के सबसे खतरनाक प्रदूषित इलाकों की हकीकत और बचाव के उपाय

Heart Disease Risk | How Pollution Affects Heart Health: अगर आप सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेने का सपना देखते हैं, तो भारत के कुछ शहरों में यह सपना हकीकत से बहुत दूर है. वायु प्रदूषण आज देश की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन चुका है. खासकर कुछ शहर ऐसे हैं जहां हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि वहां रहना दिल और फेफड़ों के लिए खतरे से कम नहीं. IQAir की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं. आइए जानते हैं उन 5 शहरों के बारे में जो दिल को नापसंद हैं – यानी जहां की हवा सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है.

दिल की सेहत के लिए ठीक नहीं हैं भारत के ये शहर (Most polluted cities in India)

1. दिल्ली, धुंध में लिपटी राजधानी

दिल्ली में AQI लेवल 350 से ऊपर कई बार 500 तक पहुंचता है. पटाखे, वाहन धुआं, निर्माण कार्य, पराली जलाना इसके सबसे बड़े कारण हैं. इस जहरीली हवा में सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, दिल की बीमारियां होने का खतरा रहता है. दिल्ली अब सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है. दिवाली के बाद तो यहां की हवा इतनी खराब हो जाती है कि स्कूल बंद करने पड़ते हैं और मास्क पहनना मजबूरी बन जाता है.

2. बर्निहाट (असम-मेघालय सीमा)

यहां का AQI लेवल 400 के करीब है, जिसका मुख्या कारण कोयला खदानें, औद्योगिक धूल, ट्रक ट्रैफिक है. इस प्रदूषण से बच्चों और बुजुर्गों में अस्थमा, दिल की धड़कन तेज होने जैसी दिक्कतें हो सकती है. यह छोटा सा शहर अब भारत का सबसे प्रदूषित इलाका बन चुका है. यहां की हवा में मौजूद PM2.5 कण फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं.

3. मुंबई

मुंबई में कई जगहों का AQI लेवल250–300 तक है. इसका मुख्य कारण ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल एरिया का पॉल्यूशन है. इससे थकान, सांस की तकलीफ, दिल की धड़कन में गड़बड़ी होने का खतरा है. मुंबई को लोग समुद्र की हवा के लिए जानते हैं, लेकिन अब यहां की हवा भी जहरीली होती जा रही है. लगातार बढ़ता ट्रैफिक और निर्माण कार्य इसकी बड़ी वजह हैं.

4. कोलकाता

इस शहर का AQI लेवल 300 के आसपास है, जिसका सबसे मुख्य कारण है पुराने वाहन, कोयला बेस्ड इंडस्ट्रीज और धूल. इन सभी का प्रभाव दिल की बीमारियां, स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहे हैं. कोलकाता की हवा में मौजूद जहरीले तत्व दिल के लिए बेहद नुकसानदायक हैं. यहां की हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है.

5. पटना

पटना का AQI लेववल 280–320 के बीच है. यहां पॉल्यूशन का मुख्य कारण पराली जलाना, ट्रैफिक, धूल है. ब्लड प्रेशर बढ़ना, दिल की धड़कन असामान्य होना भी इसका एक बड़ा कारण है. पटना में प्रदूषण की समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. यहां की हवा में मौजूद सूक्ष्म कण दिल के लिए बेहद हानिकारक हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से हार्ट रोग से पीड़ित हैं.

दिल के लिए क्यों खतरनाक है प्रदूषित हवा? (Why is Polluted Air Dangerous For the Heart?)

PM2.5 और PM10 कण खून में मिलकर दिल की धड़कन को प्रभावित करते हैं.

ऑक्सीजन की कमी से दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

लंबे समय तक प्रदूषण से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

क्या करें बचाव के लिए?

घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें.

सुबह-सुबह बाहर टहलने से बचें.

घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें.

पौधे लगाएं जो हवा को शुद्ध करें जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट.

प्रदूषण वाले दिनों में एक्सरसाइज घर के अंदर करें.

भारत के कई शहरों की हवा अब दिल के लिए खतरा बन रही है. दिल्ली, बर्निहाट, मुंबई, कोलकाता और पटना जैसे शहरों में रहना अब सतर्कता की मांग करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)