जीरा या सौंफ... पेट में कौन सी समस्या होन पर कब पीना चाहिए कौन सा पानी, जानें

Jeera Aur Saunf Ka Pani: जीरे का पानी पीने से पेट फूलने की समस्या से राहत मिल सकती है. इसे पीने से भारीपन भी कम हो सकता है. अगर रोज एक गिलास जीरे का पानी पीया जाए तो पूरे दिन पाचन बेहतर बना रहता है. 

Jeera Aur Saunf Ka Pani: ऐंठन और पेट में गैस की समस्या होने पर जीरे का पानी पीएं

Jeera Aur Saunf Ka Pani: पेट से जुड़ी कई तकलीफों को घर की रसोई में रखी चीजों की मदद से सही किया जा सकता है. जीरे का पानी और सौंफ का पानी पेट के लिए उत्तम माना गया है. ये दोनों चीजें पेट के लिए लाभकारी मानी जाती हैं और इनके सेवन से पेट से संबंधी कई समस्याएं दूर की जा सकती हैं. जीरे और सौंफ को पाचन के लिए असरदार माना जाता है. जीरे और सौंफ के पानी (Jeera Aur Saunf Ka Pani) में से कौन सा पेट के लिए अधिक लाभकारी है, आइए जानते हैं इसके बारे में.  

सौंफ के पानी में एनेथोल, फेन्चोन मौजूद होते हैं जो कि पेट की मांसपेशियों को आराम देने के साथ-साथ ऐंठन को कम कर सकते हैं. ये पानी पीने से एसिडिटी और जलन से राहत मिल सकती है. दरअसल सौंफ का पानी फाइबर, विटामिन और ठंड प्रदान करने वाले गुणों से भरपूर होता है. 

जीरे का पानी पीने से पेट फूलने की समस्या से राहत मिल सकती है. इसे पीने से पेट में मौजूद भारीपन भी कम हो सकता है. अगर रोज एक गिलास जीरे का पानी पीया जाए तो पूरे दिन पाचन बेहतर बना रहता है. 

कौन सा पानी है पेट के लिए बेस्ट

जिन लोगों को खाना धीमी पचता है और हर दिन पेट में जलन महसूस होती है, उनके लिए सौंफ का पानी सही माना जाता है. रोज आप खाना खाने के एक घंटे बाद सौंफ का पानी पी लें. आपको इन समस्याओं से राहत प्रदान हो जाएगी. वहीं  ऐंठन और पेट में गैस की समस्या होने पर जीरे का पानी पीएं. इसे पीने से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है. 

कैसे तैयार करें सौंफ का पानी

एक गिलास पानी को गैस पर गर्म होने के लिए रख दें. इस पानी में अब एक चम्मच सौंफ डालें और 10 मिनट का उबाल लें. इस पानी को फिर ठंड रख पी लें.

कैसे तैयार करें जीरे का पानी

जीरे का पानी बनाने के लिए एक गिलास पानी को गर्म करने के लिए गैस पर रखें और इसमें एक चम्मच जीरा डाल दें. जब जीरे का रंग पानी में आने लग जाए तो गैस को बंद कर लें. इस पानी को ठंडा करके पी लें.

हालांकि की जीरे और सौंफ के पानी से कई तरह के नुकसान भी जुड़े हुए हैं. इसलिए इनका अधिक सेवन न करें. एक दिन में एक गिलास पानी काफी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

