3 मिनट की जापानी ट्रिक पेट की चर्बी गलाकर कर देगी राख, हर कोई पूछेगा आपकी Slim Tummy का राज

Japanese weight loss secret : जापान के लोग दुनिया में सबसे फिट क्यों माने जाते हैं? इसका राज किसी महंगे जिम या मुश्किल डाइट में नहीं, बल्कि उनकी बेहद आसान लाइफस्टाइल और एक स्मार्ट वॉकिंग ट्रिक में छिपा है. अगर आप भी बिना जिम जाए, सिर्फ पैदल चलकर अपनी पेट की चर्बी (Belly Fat) को हमेशा के लिए बाय-बाय कहना (pet ki charbi kaise galaye) चाहते हैं, तो जान लीजिए जापान का यह 'इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग' (IWT) सीक्रेट.

30 मिनट की 'जापानी वॉक' कैसे करें - How to Do a 30-Minute 'Japanese Walk'

यह कोई आम सैर नहीं, बल्कि 'स्मार्ट वॉकिंग' है जो आपके मेटाबॉलिज्म को 24 घंटे एक्टिव रखती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तकनीक नॉर्मल वॉक से 2 से 3 गुना ज्यादा कैलोरी बर्न करती है, जिससे चर्बी मोम की तरह पिघलने लगती है.

जापानी वॉक कैसे काम करता है - How the Japanese Walk Works

यह ट्रिक 3 मिनट तेज चलने और 3 मिनट धीरे चलने के एक खास साइकल पर आधारित है.

जापानी वॉक का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका - Step-by-Step Japanese Walk

पहले 2 से 3 मिनट बहुत धीमी और आरामदायक चाल से चलकर शरीर को तैयार करें.

अपनी चाल को अचानक बढ़ा दें, लगभग 70% स्पीड तक.

चलते समय अपने कंधों को सीधा और पीछे रखें.

सबसे जरूरी, अपने पेट (कोर मसल्स) को हल्का टाइट रखें.

अगले 3 मिनट के लिए अपनी स्पीड को तुरंत 40% (धीमा) कर दें. यह शरीर को आराम देने के लिए है.

तेज (3 मिनट) और धीमे (3 मिनट) के इस 6 मिनट के साइकल को आपको 5 बार दोहराना है, यानी कुल 30 मिनट.

चलते समय इस ब्रीदिंग तकनीक को जरूर फॉलो करें, यह चर्बी गलाने में सबसे बड़ा रोल निभाती है.

नाक से 3 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लें.

मुंह से 7 सेकंड तक जोर से सांस बाहर छोड़ें.

ध्यान रहे, इस दौरान आपकी रीढ़ सीधी रहे और पेट की मांसपेशियां सक्रिय रहें.

क्यों है 10,000 कदम से बेहतर - Why is it better than 10,000 steps

सामान्य चलने में एक समय के बाद कैलोरी बर्न होना रुक जाती है. लेकिन इस इंटरवल वॉक (IWT) से मेटाबॉलिज्म लगातार बूस्ट होता रहता है.

शिनशू यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया है कि इस तरीके को 5 महीने तक अपनाने से लोगों ने औसतन 3-5 किलो फैट लॉस किया. AIIMS के डॉक्टरों के मुताबिक, यह न सिर्फ पेट की चर्बी को कम करता है, बल्कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी असरदार है.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)