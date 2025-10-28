Mustard Oil: सरसों का तेल खाने से क्या होता है? फायदे जान आज से डाइट में कर लेंगे शामिल

Benefits Of Mustard Oil: भारतीय घरों में आज भी सरसों के तेल को खाना पकाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि इसे सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है. सरसों के तेल को कड़वा तेल भी कहा जाता है. सरसों के तेल में बहुत से ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में घाव भरने ,जोड़ों के दर्द या कान दर्द जैसी समस्याओं में बहुत मददगार माना जाता है. इस तेल को आयुर्वेद में औषधी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस तेल में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है. इसके अलावा इसमें एंटी-इंफ्लेमेट्री के गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई इंफेक्शन से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं सरसों का तेल खाने के फायदे.

सरसों का तेल खाने के फायदे- (Sarson Ke Tel Ke Fayde)

1. भूख बढ़ाने-

जिन लोगों को भूख कम लगती है और दुबले पतले हैं या वजन को बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को सरसों के तेल से बने खाने का सेवन करना चाहिए. क्योंकि इस तेल में मौजूद गुण भूख को बढ़ाने का काम कर सकते हैं.

2. दिल-

दिल हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. दिल को दुरुस्त रखने के लिए हेल्दी चीजों का सेवन करना चाहिए. सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से दिल को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें एयूएफए होता है, जो ब्लड के फैट लेवल और इसके सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है.

3. इंफेक्शन-

सरसों का तेल एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल गुण से भरपूर होता है. इस तेल के इस्तेमाल से इंफेक्शन की समस्या से बचा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)