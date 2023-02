क्या सिर्फ सुबह खाली पेट है पानी पीने का सही समय? न्यूट्रिशनिष्ट से जानें कब और किस टाइम पीना चाहिए पानी

Right Time To Drink Water: खाना खाने से कम से कम आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए.

When Exactly Should We Drink Water: आपके अंगों के ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है. अगर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है, तो आपको कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए अक्सर अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है. आपने सही समय पर पानी पीने के बारे में कई सिद्धांत सुने होंगे. कुछ लोग सुबह सबसे पहले पानी पीने की सलाह देते हैं. जबकि अन्य लोग भोजन के ठीक बाद पानी न पीने की सलाह देते हैं. पानी कब पीना चाहिए (When To Drink Water) और कब इससे बचना चाहिए हमारे पास सीधे एक एक्सपर्ट के सुझाव हैं. न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने पेज न्यूट्रिशन.बाय.लवनीत पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जिसमें पानी पीने का सबसे अच्छा समय बताया गया था.

पानी पीने का सही समय क्या है? | What Is The Right Time To Drink Water?