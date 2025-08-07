जेम्स एंडरसन का टूटा 'महारिकॉर्ड', साढ़े तीन साल के बैन के बाद ब्रेंडन टेलर ने मैदान पर उतरते ही रचा इतिहास

- ब्रेंडन टेलर ने प्रतिबंध के बाद वापसी करते हुए दूसरे टेस्ट में ज़िम्बाब्वे के लिए खेला
- टेलर ने 21वीं सदी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में सबसे लंबे टेस्ट करियर का रिकॉर्ड बनाया
- टेलर का टेस्ट करियर सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा है, जिन्होंने 24 साल और एक दिन तक खेला था
Brendan Taylor Break James Anderson Record ZIM vs NZ 2nd Test: ब्रेंडन टेलर ने तीन साल से ज़्यादा के प्रतिबंध के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की, लेकिन उनके ज़िम्बाब्वे के साथी खिलाड़ी गुरुवार को दूसरे टेस्ट मैच में न्यूज़ीलैंड के आक्रामक तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण का सामना करने में नाकाम रहे. पहले टेस्ट के स्टार खिलाड़ी मैट हेनरी और पदार्पण कर रहे तेज़ गेंदबाज़ ज़कारी फ़ॉल्केस ने दो-दो विकेट चटकाए जिससे ज़िम्बाब्वे पहले दिन लंच तक 67/4 के स्कोर पर मुश्किल में पड़ गया. शुरुआती सत्र में चारों तरफ़ से विकेट गिरने के बावजूद, टेलर ने धैर्य के साथ खेला और 89 गेंदों में चार चौकों की मदद से 33 रन बनाकर नाबाद रहे. पहले टेस्ट मैच के बाद ज़िम्बाब्वे द्वारा किए गए दो बदलावों में से एक बदलाव के तौर पर टेलर ने बेन कुरेन की जगह शीर्ष क्रम में वापसी की.
आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक नियमों का उल्लंघन करने के कारण टेलर पर लगा साढ़े तीन साल का प्रतिबंध पिछले महीने के अंत में समाप्त हो गया और उन्हें तुरंत दूसरे टेस्ट मैच की टीम में शामिल कर लिया गया. जैकब डफी की शॉर्ट गेंद उनके बल्ले के किनारे से लगकर विकेटकीपर के सिर के ऊपर से फाइन लेग बाउंड्री पर चार रन के लिए चली गई, जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी थोड़ी अस्थिर रही, लेकिन न्यूजीलैंड के चार तेज गेंदबाजों की स्थिर गेंदबाजी के सामने टेलर का आत्मविश्वास बढ़ गया, जबकि उनके साथियों को पहले टेस्ट की तरह ही संघर्ष करना पड़ा, जिसे न्यूजीलैंड ने तीन दिन के अंदर नौ विकेट से जीत लिया था.
अपने 35वें टेस्ट मैच में खेलते हुए, अनुभवी क्रिकेटर टेलर ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया है. उन्होंने 21वीं सदी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में सबसे लंबे टेस्ट करियर का कीर्तिमान स्थापित किया है. इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड के दिग्गज तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ दिया.
टेलर का टेस्ट करियर अब तक की लंबाई के लिहाज़ से ऐतिहासिक बन चुका है. 1989 के बाद से अब तक केवल भारत के महान बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका टेस्ट करियर टेलर से लंबा रहा है. तेंदुलकर ने कुल 24 साल और 1 दिन तक टेस्ट क्रिकेट खेला और इस दौरान उन्होंने 200 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया.
(IANS इनपुट के साथ)
