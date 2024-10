सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना सही है या नहीं? जानिए शानदार फायदे और गंभीर नुकसान

Is It Safe To Walk During Winter?: सर्दियों के मौसम में सुबह की सैर करनी चाहिए या नहीं ये एक आम सावल है. एक तरफ लोग ताजी हवा, हेल्दी लाइफस्टाइल और फिटनेस के फायदे देखते हैं, वहीं दूसरी ओर ठंड के कारण आलस और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना भी करते हैं. वहीं अगर आप प्रदूषित शहरों में रहते हैं, तो सर्दियों में सुबह वॉक करने से थोड़ा परहेज करने की भी सलाह दी जाती है. सर्दियों में सुबह मॉर्निंग वॉक करना सही है या नहीं, और इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं. यहां जानिए

सर्दियों में मॉर्निंग वॉक के फायदे (Benefits of Morning Walk In Winter)

1. हेल्दी फिजिकल और मेंटल हेल्थ

सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो शरीर को गर्म रखने और स्फूर्ति बनाए रखने में मदद करता है. इसके अलावा, सैर करने से मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ होता है, क्योंकि यह तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है.

यह भी पढ़ें: सुबह खाली पेट ये चीज पीने से गायब हो सकती है शरीर पर लदी चर्बी, 1 महीने में दिखने लगेगा फर्क

2. वेट कंट्रोल

सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं और इससे वजन बढ़ने का खतरा होता है. मॉर्निंग वॉक वजन को कंट्रोल रखने में मदद करती है और शरीर की चर्बी को कम करने में सहायक होती है.

3. इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना

ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी समस्याएं आम होती हैं. नियमित मॉर्निंग वॉक करने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं.

4. विटामिन डी का लाभ

सर्दियों के दौरान सूरज की रोशनी सीमित होती है, जिससे शरीर को पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता. सुबह की सैर करने से आपको प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी है.

यह भी पढ़ें: जोड़ों के दर्द से राहत के लिए घर पर ऐसे तैयार करें तेल, किचन की इन 4 चीजों से हो जाएगा आपका काम

सर्दियों में मॉर्निंग वॉक के नुकसान (Disadvantages of Morning Walk In Winter)

1. हाइपोथर्मिया का खतरा

सर्दियों में ठंडी हवा के संपर्क में आने से शरीर का तापमान बहुत कम हो सकता है, जिससे हाइपोथर्मिया (शरीर का असामान्य रूप से ठंडा हो जाना) हो सकता है. यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए.

2. सांस संबंधी समस्याएं

बहुत ज्यादा ठंड में एयर क्वालिटी खराब हो सकती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, जिन लोगों को अस्थमा या अन्य सांस संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें ठंडी हवा के संपर्क में आने से बचना चाहिए.

3. जोड़ों में दर्द और कठोरता

ठंड के कारण शरीर के जोड़ों में कठोरता और दर्द बढ़ सकता है. जो लोग पहले से ही गठिया या अन्य जोड़ों की समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें सर्दियों में मॉर्निंग वॉक के दौरान खास ध्यान रखना चाहिए.

यह भी पढ़ें: किन रोगों से राहत दिला सकते हैं पपीते के पत्ते? क्या आप जानते हैं इनके अचूक फायदे? यहां पढ़ें

सर्दियों में मॉर्निंग वॉक को सुरक्षित बनाने के उपाय(Tips to Make Morning Walks Safe In Winter)

सही कपड़े पहनें

सर्दियों में बाहर निकलते समय गर्म और लेयरिंग कपड़े पहनें. थर्मल इनरवियर, स्वेटर, जैकेट, दस्ताने, टोपी और मोज़े पहनाएं. ताकि शरीर गर्म रहे.

वार्म-अप करें

मॉर्निंग वॉक से पहले हल्का वार्म-अप करें, ताकि शरीर का तापमान बढ़ सके और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार हो सके. यह जोड़ों की कठोरता को भी कम करता है.

सही समय चुनें

अगर सुबह की ठंड बहुत ज्यादा है, तो आप थोड़ा देर से बाहर जा सकते हैं जब सूरज की किरणें आनी शुरू हो जाती हैं. इससे ठंड का असर कम हो जाता है.

हाइड्रेटेड रहें

सर्दियों में भी शरीर को पानी की जरूरत होती है. मॉर्निंग वॉक से पहले और बाद में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

सर्दियों में मॉर्निंग वॉक करना फायदेमंद हो सकता है, अगर सही तैयारी और सावधानियां बरती जाएं. यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है. हालांकि, अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही सैर करनी चाहिए.

हार्ट हेल्थ का पता लगाने के लिए किस उम्र में कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? डॉक्टर से जानिए...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)