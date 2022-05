All About Periods (for Teens): पीरियड्स को महीना, माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी आदि नामों से जाना जाता है.

Things You May Not Know About Your Period: पीरियड्स को महीना, माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी आदि नामों से जाना जाता है. लड़कियों/महिलाओं के शरीर में हार्मोन के बदलाव की वजह से वजाइना से ब्लीडिंग होती है, इसे पीरियड्स कहते हैं. पीरियड्स महिलाओं को हर एक महीने होता है, इसमें अंडा गर्भाशय के बाहर निकल कर खून के साथ शरीर से बाहर आ जाता है. आम तौर पर पीरियड्स को लेकर हमारे मन में कई तरह की धारणाएं हैं. हालांकि अब भी ऐसी कई बातें हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते.

आइए पीरियड्स से जुड़ी ऐसी बातों को जान लें जो शायद आप नहीं जानते होंगे.

1. पीरियड आने की सही उम्र क्‍या है?(Is it normal to get your period at age 11?)